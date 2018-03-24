В Киеве прорвало дамбу: больше тысячи погибших

Актер Добронравов перенес инсульт Савченко готовила переворот Покушение на предателя Скрипаля Итоги выборов президента Дом-2

Самое читаемое

Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
Оставшийся без сына Галкин: Меня не надо успокаивать
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
партнеры
Суббота 24 марта
Лента новостей
16:58
Глызин не может смириться со смертью матери-инвалида
16:21
Футболисты сборной России оторвались в баре после позорного поражения
15:38
"Я бы попарил": помолодевшая Волочкова полностью разделась для фото
15:12
В жилом доме в Москве прогремел взрыв
14:25
Садальский рассказал о тяжелой утрате
14:03
Под Москвой случилась массовая авария
13:51
Экстрасенс из "Дома-2" лишился зрения
13:21
Бузова после жесткого отказа стала поломойкой
12:41
В досадном падении Загитовой обвинили Медведеву
12:13
Табаков три года держал на крючке Джигарханяна
11:45
Гузеева поблагодарила Киркорова за жаркий стриптиз
11:23
Изменщика Питта подло подставили в скандале с Энистон
11:00
В Подмосковье произошел крупный пожар
10:27
Союзу Лободы и солиста Rammstein угрожает другой мужчина
10:12
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой на ЧМ
10:00
Страшные тайны: Леонид Кучма
22:00
Пугачева встревожила сообщением о своей болезни
21:53
Интриганка Собчак выставила напоказ огромный голый живот
21:45
Трехлетний малыш сломал палец стоматологу
21:23
Изоляция или война: чем закончится для России скандал со Скрипалем
21:16
Бразильцы разгромили сборную России
21:03
Джоли сходит с ума от ревности из-за ночных встреч Питта и Энистон
20:58
42-летняя Тина Канделаки проговорилась о беременности
20:50
"Единая Россия" заявила о поддержке курса Путина
20:23
Звезду "Игры престолов" нашли пьяной на дороге
20:05
Умершему Табакову быстро нашли замену
19:30
Вульгарная мать опозорила скромницу Костенко
19:18
Звезда "Глухаря" бросила беременную любовницу
19:05
Найден простой способ уберечься от рака
18:58
ЕС заставит Порошенко броситься в ноги Путину
18:55
Макрон и Меркель угрожают Путину из-за предателя Скрипаля
18:50
Панин: Я больше алкоголик, чем наркоман
18:07
Трамп приготовился к войне с Россией
18:02
Куда пропал Андрей Губин
17:33
Как быстро уснуть
17:26
Взрослый внук Ротару произвел фурор
17:14
Снова вместе: Энистон и Питта сняли во время интима
16:55
Совет на выходные
16:54
Безумные регионы: В Ижевске мужчина угонял машины для поездок за пивом
16:34
Уникальные фото Жанны Фриске появились в Сети
16:23
Медики разрешили мочить манту
16:19
Успенской досталось за хамское поведение в самолете
16:10
Чумаков заметно постарел после рождения ребенка
16:05
Политический гипноз: как Британия в Евросоюз вернулась
16:01
В поселке Северный появится новая дорога
15:57
Три новых станции метро заметно разгрузят север Москвы
15:57
"Музей моды" Александра Васильева откроется на ВДНХ
15:52
В Москве скорая помощь влетела в толпу пешеходов на зебре (видео)
15:51
Маленькая дочь облила грязью Дану Борисову в суде
15:42
Налетчик с банкой кислоты ограбил офис микрозаймов
15:27
Сделка Каддафи и Саркози станет уроком для России
15:23
За что в МХТ ненавидят Марину Зудину
15:22
"Аэрофлот" переходит на летнее расписание
15:18
Трясущаяся Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
14:53
Кому и для чего нужен скандал вокруг депутата Слуцкого
14:49
iPhone X оказался быстрее нового Samsung
14:42
Расшифрован ген инопланетянина из пустыни Атакама
14:34
Пассажиры рейса "Аэрофлота" пострадали из-за собаки Успенской
14:30
При захвате заложников во Франции есть жертвы
14:18
Коллеги рассказали о состоянии Добронравова после инсульта
14:09
Под Москвой расстреляли и зарезали парня из-за ссоры в интернете
14:06
Звезду "Великолепного века" арестовали за наркотики
13:57
Отказавшаяся от счастья Высоцкая опухла и получила синяки
13:54
В супермаркете во Франции захватили заложников
13:46
Учитель случайно выложил интимное видео со школьницей
13:43
WADA грозит судом федерациям из-за российских спортсменов
13:24
"Критика важна и нужна": Путин обратился к россиянам со спецзаявлением
13:18
Одичавший слон насмерть затоптал человека на празднике (видео)
13:11
Тощий Билан оправдался после скандала с секс-фото
13:11
Завистник Малахов изощренно мстит Борисову
13:10
Семье нелепо умершего актера Ельчина заткнули рот деньгами
13:09
Британские дипломаты получили пинок под зад в Москве
12:56
Оранжевый снег в Сочи шокировал народ
12:50
Савченко за решеткой увидела превосходство России над Украиной
12:48
Быстрая планета грозит Земле серьезными неприятностями
12:38
Потрясшего достоинством участника "Дома-2" запихнули в клинику для алкашей
12:34
Госдума изменила график работы ради избирателей в регионах
12:04
Медведев пришел в бешенство из-за грязных оскорблений грека
12:04
Катя Лель рассказала об избиениях
12:04
Путин выступит со срочным заявлением
11:59
"Сколько ей лет на самом деле": Бузова ужаснула изуродованным лицом
11:52
Жириновский подготовил прощальную речь
11:52
В метро Петербурга умерли два пассажира
11:37
Пять стран ЕС вышлют российских дипломатов
11:35
В Москве выберут самых талантливых модельеров
11:26
Бывший участник нанес болезненный удар "Уральским пельменям"
11:11
Главные события Москвы с 23 по 29 марта
11:05
Известный российский певец умер в возрасте 53 лет
11:00
В РПЦ представили полезный православный комикс
10:54
В "Пусть говорят" сенсационная замена ведущего
10:36
На севере Москвы построят крупный ТПУ
10:28
Счастливый челябинец столкнул свой ВАЗ со скалы и рассмеялся (фото)
10:22
Трампа снова застукали за интимом с моделью
10:22
В Челябинске обстреляли скорую помощь
10:20
Онемевшему от инсульта Добронравову сделали экстренную операцию
09:51
Девушка натравила бабушку на оголившегося ухажера
09:45
США признались в двойных стандартах после победы Путина
09:35
"Убийственная" грудь изменившейся Волочковой
09:30
В Петербурге пьяный водитель подрался с отзывчивой компанией
09:16
Найдено лекарство от рака печени
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской
Друг семьи о долгожданном примирении Джигарханяна и Цымбалюк–Романовской
За что в МХТ ненавидят Марину Зудину
У Натальи Фриске родились малыши
64-летнюю Успенскую выгнали из самолета за потасовку
Завистник Малахов изощренно мстит Борисову
Общество

В Киеве прорвало дамбу: больше тысячи погибших

Кадр youtube.com
Техногенные аварии в СССР были не редкостью. Человеческие ошибки в сочетании с техническими неисправностями приводили к ужасным трагедиям. Одна из самых жутких катастроф за все советское время произошла 13 марта 1961 года в Киеве. Столицу Украины чуть не смыло с лица земли в результате прорыва дамбы.
прочитано 5676 раз

Понедельник, как известно, день тяжелый. Начало очередной рабочей недели выпало на 13 марта. Сонные киевляне спешили на работу. Вряд ли кто-то из горожан мог подумать, что тот солнечный мартовский день станет последним в их жизни.

ПО ТЕМЕ

Школьники в Москве убили 20 человек из-за жвачки

Самолет с 16 генералами и адмиралами разбился в Ленобласти

При пожаре в гостинице напротив Кремля погибли 42 человека

 Катастрофы СССР

Сюжеты Катастрофы СССР

Дамба в районе Бабьего Яра на северо-западной окраине города начала разрушаться в 6:45. На протяжении 10 лет туда сливали отходы производства (пульпу) ближайшие кирпичные заводы. Ранним утром в Куреневке, одном из районов Киева, горожане начали замечать небольшой поток воды.

Настоящая катастрофа разразилась в 8:30, когда дамбу, наконец, прорвало. Оттуда со скоростью пять метров в секунду хлынула волна пульпы высотой 14 метров и шириной более 20. Так начался печально известный Куреневский потоп.

Серо-коричневая селевая лавина очень быстро заполнила прилегающие улицы. Ее сила была настолько велика, что волна легко переворачивала легковые автомобили, разрушала здания, увлекая за собой не успевших укрыться в безопасном месте пешеходов. Все вокруг покрылось селевым слоем из глины, песка и грязи.

Поток повалил электрические столбы, что привело к возгоранию трамваев, переполненных пассажирами. Кто-то пытался выбраться, проламывал стекла, но все равно погибал в неистовой лавине. Другие оказались поражены электрическим током.

По некоторым оценкам, наружу вырвалось более 700 тысяч кубических метров пульпы. Поток снес на своем пути не только людей, машины и целые здания, но и расположенное поблизости кладбище. Жуткое зрелище: вода извлекла из могил разложившиеся трупы и не истлевшие фрагменты гробов.

Больше всего от разбушевавшейся стихии досталось трамвайному депо имени Красина, предприятию "Укрпромконструктор", стадиону "Спартак" и местной больнице. Сильно пострадал участок улицы Фрунзе и все строения, расположенные в районе Бабьего яра.

Около половины построек составляли одноэтажные и двухэтажные дома. Стадион "Спартак" был затоплен жижой настолько, что его ограда полностью скрылась под слоем грязи и глины. Накрывшая целый район вязкая пульпа полностью уничтожила трамвайный парк. Всего зона бедствия составила пять тысяч квадратных метров, частично или полностью разрушенными оказались 53 здания, включая два общежития.

Как это часто бывало в стране советов, партия далеко не всегда считала нужным сообщать людям о случившемся. На несколько дней киевские телефоны замолчали, дозвониться до украинской столицы было невозможно. Даже пилотам гражданской авиации приказали не совершать полеты над местом трагедии в течение нескольких недель.

Однако масштабы Куреневского потопа и его последствия были таковы, что скрыть катастрофу было невозможно. Но оставалась другая "опция" – уменьшить или вовсе засекретить количество погибших. По официальным данным, в результате схода селевого потока погибли 145 человек.

По неофициальным же  количество жертв катастрофы превысило тысячу человек. Многие говорили о полутора тысячах, другие и вовсе утверждали, что под пульпой были заживо похоронены более двух тысяч человек.

К чести тогдашнего украинского руководства, гражданам, потерявшим в результате потопа свое жилье, довольно скоро вручили ключи от новых квартир. В качестве дополнительной меры поддержки была предоставлена возможности покупки в рассрочку бытовой техники. Вот только людей, к сожалению, вернуть было уже нельзя.

Автор: Иван Поляков24 марта 2018, 15:54

комментарии

Политика

Страшные тайны: Леонид Кучма
Британские дипломаты получили пинок под зад в Москве
Жириновский подготовил прощальную речь
Брюссель пустил Москву под пресс

Шоу-бизнес

Глызин не может смириться со смертью матери-инвалида
Молодой партнер ушел от Аллы Пугачевой
"Я бы попарил": помолодевшая Волочкова полностью разделась для фото
Васильева спасла умирающего Добронравова

Проишествия

Под Москвой расстреляли и зарезали парня из-за ссоры в интернете
Одичавший слон насмерть затоптал человека на празднике (видео)
Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор
Датский изобретатель объяснил издевательства над телом журналистки

Lifestyle

Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева
В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
Михалков попросил Путина вырастить преемника
Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
Шоу-бизнес

У Натальи Фриске родились малыши

Экс-солистка "Блестящих" поделилась с поклонниками радостной новостью
Шоу-бизнес

Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской

Ушлая пианистка осталась без квартиры
Шоу-бизнес

Онемевшему от инсульта Добронравову сделали экстренную операцию

Артисту резко стало плохо
Шоу-бизнес

Маленькая дочь облила грязью Дану Борисову в суде

Телеведущая ожесточенно борется за наследницу

Гороскоп

Союзу Лободы и солиста Rammstein угрожает другой мужчина
Совет на выходные
Быстрая планета грозит Земле серьезными неприятностями
Как Стриженовой удалось похудеть на 10 килограммов

Фоторепортажи

Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии
Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
Неувядающая Стриженова отметила 50-летие
Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

Спорт

Дважды рухнувший на лед Коляда упустил победу на ЧМ
Футболисты сборной России оторвались в баре после позорного поражения
В досадном падении Загитовой обвинили Медведеву
WADA грозит судом федерациям из-за российских спортсменов

Регионы

Известный российский певец умер в возрасте 53 лет
Безумные регионы: полиция проведет проверку из-за НЛО над нижегородским аэропортом "Стригино"
Счастливый челябинец столкнул свой ВАЗ со скалы и рассмеялся (фото)
Жертве мужа-садиста сделали руки робота
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru