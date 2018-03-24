Бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин сбрил усы. Он пообещал пойти на это, если наберет меньше 15% голосов россиян в гонке за кресло главы государства.
Фотография сменившего имидж политика появилась в Instagram. Позже изображение удалили, а информацию опровергли, передает Life.ru. Затем в сети появилось видео: Грудинина запечатлели в процессе бритья.
Напомним, что 23 марта Центризбирком огласил окончательные результаты выборов. Грудинин стал вторым: он набрал 11,77% голосов. Победил нынешний президент Владимир Путин: за него проголосовали 76,69% избирателей.
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