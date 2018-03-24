Депутат Сибагатуллин ответил на критику в свой адрес

Необходимо защищать права и интересы журналиста, а также выстраивать деловые взаимоотношения власти и общества. Об этом заявил депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин, комментируя развернувшуюся вокруг его слов дискуссию в СМИ.



Ранее, говоря о бойкоте, который ряд средств массовой информации объвили нижней палате из-за ситуации вокруг депутата Леонида Слуцкого, Сибагатуллин назвал журналистов "слугами". "Я готов извиниться, но не знаю перед кем. Я не называл конкретных фамилий и не хотел никого оскорбить", – приводит слова законодателя агентство "Татар-информ".

Парламентарий подчеркнул, что не совсем точно сформулировал свою позицию. По словам Сибагатуллина, его высказывание было следствием цепочки рассуждений. Если депутаты являются "слугами народа", то журналисты негосударственных изданий порой становятся "слугами" тех изданий, где они работают, с сожалением отметил парламентарий.

Сибагатуллин уверен: эта проблема становится одной из главных в отрасли. Дело в том, полагает он, что подобная зависимость не дает представителям журналистского сообщества высказать свое мнение, что может искажать информацию, которую граждане получают из СМИ.

Законодатель считает, что проблему необходимо решать путем принятия соответствующих документов, которые бы повысили статус журналиста и предоставили ему гарантии, что в конечном итоге поспособствует развитию свободной прессы. Сибагатуллин признался, что по долгу службы с удовольствием общается с представителями СМИ.

Напомним, обвинения в адрес депутата от ЛДПР, главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах прозвучали от корреспондентов некоторых изданий. Для обсуждения ситуации в среду, 21 марта, на Охотном Ряду состоялось заседание думской комиссии по депутатской этике.

Собравшиеся парламентарии не нашли в действиях главы комитета по международным делам нарушений норм поведения. Некоторые средства массовой информации не согласились с вердиктом и объявили об отзыве своих корреспондентов из Госдумы. На Охотном Ряду такие демарши назвали попыткой давления на законодателей.