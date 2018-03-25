Мафия глухонемых захватила Москву

До сих пор в крупных городах России (прежде всего, конечно, в городах – миллионниках) можно встретить людей, которые ходят по вагонам метро и электричкам, кафе и паркам, предлагая купить у них какие-то дешевые безделушки – ручки, блокноты, значки. При этом, делали они это молча, просто кладя товар с листочком, на котором была написана просьба о скромном материальном вознаграждении за "сувенир", которое поможет им выжить. Тех, кто работает в этом бизнесе, относят к мафии глухонемых, которая зародилась еще в СССР.





Примерно в 1960-е годы, когда бизнес на псевдокалеках стал приносить все меньший доход, кто-то из вожаков криминального мира обратил внимание на глухонемых. Расчет был верным – кто же откажется помочь копеечкой человеку, который ни сказать ничего не может, ни слышит ничего воруг. Так очередной виток получил бизнес на жалости. Именно тогда по электричкам стали ходить молчаливые попрошайки.



Однако прошение милостыни – сфера чрезвычайно привлекательная для криминалитета и вскоре оказалась, что этот бизнес держат под контролем другие представители преступного мира – безногие. Они были уверены, что попрошайничество в пригородных поездах – это только их сфера деятельности. Нередко борьба за место под солнцем заканчивалась серьезным выяснением отношений. На этом фоне глухим пришлось отступить. Но не уйти. Они просто переквалифицировались.

Вместо прошения милостыни, они решили заняться реализацией разного рода безделушек. В то время это были авторучки, мелкая кухонная утварь, игральные карты, самодельная продукция эротического содержания, календарики и другая, часто низкосортная полиграфия. Таким образом, глухонемым удалось получить свой кусок "пирога", сохранив за собой часть криминального рынка. Правда, уровень доходов от такого рода бизнеса был совсем не таким, который им хотелось бы иметь.

Заметно больше приносило занятие откровенным криминалом. Правоохранители того времени нередко отмечали, что из глухонемые часто становились ловкими ворами-карманниками. Это объяснялось тем, что их руки куда более чувствительны, чем полностью здоровых людей. Считается, что так организм компенсирует отсутствие информации от одного из органов чувств. Кроме того, рассказывали оперативники, попавшись на краже, глухонемые гораздо реже выдавали вышестоящих авторитетов и подельников. Кроме того, калека всегда мог рассчитывать на некоторое снисхождение от следователей и Фемиды.

Как правило, щипачи работали в парах, скверах и на оживленных улицах – там, где было много людей и на них не обратили бы внимания. Схема была проста: пока один из них показывал прохожему записку с просьбой указать разыскиваемый адрес, другой тихонько вытаскивал у жертвы кошелек и все остальное, что попадалось под руку. Такого рода кражи были весьма распространены в метро и, кстати, приносят доход преступникам по сей день. А похожий вид бизнеса – отряхивание жертвы – процветает в крупных городах и сейчас.

С мафией глухонемых связана и другая преступная тропа. В районе 1980-х годов в СССР хлынул поток наркотиков из "дружественного" Афганистана. И, неудивительно, что инвалиды по слуху тоже имели отношение к этому бизнесу. Вообще, тогда в наркторафик пытались вклиниться все, кто не хотел честно зарабатывать свой хлеб, но те "калеки" врезались в него по полной, и наркобизнес по сей день остается одной из основных статей дохода глухого криминалитета. Причины столь успешного погружения глухих в это дело те же – следствие в связи с их речевыми проблемами могло тянуться вечно.

Проституция – отдельный пласт. Спрос на глухонемых путан почему-то всегда был высок. Вероятно, потребителей специфичных услуг более чем устраивало, когда девушка молчала. Да, и к тому же, при ней без проблем можно было обсуждать свои черные делишки. Понятно, что чаще всего на путь проституции вставали бывшие воспитанницы специальных интернатов, которых очень просто было вовлечь в подобного рода дела.

На волне обретения самостоятельности республиками СССР в рядах мафии глухих пошел разлад. Каждый крупный авторитет, контролировавший такой контингент, посчитал необходимым обособиться и иметь собственную вотчину. Как говорится, лучше меньше, да лучше. Во времена поздней перестройки новым бизнес-направлением для них стал рэкет – особое явление позднего СССР – ранней независимости экс-союзных республик. С новой силой мафия глухонемых подняла голову уже на границе 2000-2010 годов: снова те же ручки, блокнотики, календари.

Говорят, мафия глухонемых переносила свой бизнес и за границу – во Францию, Бельгию, Германию, Италию, Испанию. Приезжая из стан СНГ, они, по данным местных властей, продавали местным жителям и туристам все те же сувениры: брелоки, значки и прочее заметно выше их реальной стоимости. Помогает им излишняя толерантность европейцев, которые привыкли жалеть убогих. Одновременно члены такого преступного сообщества занимаются распространением наркотиков, кражами и все той же проституцией.

