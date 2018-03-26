Сын Скрипаля умер по пути в больницу

Близких бывшего сотрудника ГРУ, в отравлении которого Лондон обвинил Москву, поразила череда смертей. Сергей Скрипаль за короткое время потерял жену и сына.

Супруга Сергея Скрипаля Людмила умерла от рака в октябре 2012 года в Великобритании. В 2016 году в России умер старший брат бывшего полковника ГРУ. А сын разведчика Александр Скрипаль скончался от печеночной недостаточности в 2017 году, во время поездки в Санкт-Петербург. Следователи Скотленд-Ярда после ЧП с отравлением в Солсбери заговорили об "общем следе" в этих смертях.

Однако версия не подтвердилась – стали известны подробности кончины сына Скрипаля. Как сообщается, с 2010 года он постоянно жил в Англии, нигде не работая и сидя на шее отца. Александр сильно пил и в результате посадил печень: врачи поставили диагноз "цирроз".

Александр Скрипаль поддерживал связь с дамой сердца - жительницей Москвы Анной. В начале июля 2017 года Скрипаль-младший прилетел в российскую столицу и остановился у своей избранницы. Анна заверила, что в гостях он совершенно не употреблял алкоголь.

Пара отправилась в романтическое путешествие в Санкт-Петербург 13 июля. Кроме осмотра достопримечательностей, у них был запланирован визит к дяде Александра. Уже во время поездки на "Сапсане" Скрипаль-младший пожаловался на слабость. Он ничего не ел и не пил. На Московском вокзале пару встречал дядя. Александр упал, когда они добрались до дома. Он умер по пути в больницу, пишет "МК".

Это скамейка в #Солсбери где якобы отравили Скрипаля!

Все обтянуто, огорожено...и ВНИМАНИЕ задний план, люди гуляют свободно..без "скафандров"))

Как же так? И почему скамейку не сняли и увезли???

Памятник тупизму pic.twitter.com/rrobvu508V — ~A~L~A~N~Ⓜ (@Alania_news) 18 марта 2018 г.

Тело Александра кремировали. Урну с прахом переправили в Солсбери – захоронили на том самом кладбище, где после отравления Сергея Скрипаля полицейские искали следы яда.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке торгового центра в городе Солсбери 4 марта. Как сообщается, они в реанимации в тяжелом состоянии. Лондон возложил ответственность за отравление на Москву и выслал более 20 российских дипломатов.