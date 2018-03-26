Атаковавшего Россию украинского хакера схватили в Испании

Один из самых опасных хакеров в мире, 34-летний гражданин Украины, был задержан испанской полицией в городе Аликанте, передает RT. Сообщается, что мужчина занимался взломом банкоматов и банков в более чем 40 странах мира. В том числе он организовывал атаки на российские кредитные учреждения. Расследование его деятельности велось около трех лет.