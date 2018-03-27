Госдума подготовит изменения в законодательство после пожара в Кемерово
"Давайте попросим Василия Пискарева – главу Комитета по безопасности и противодействию коррупции – в рамках вчерашнего поручения подготовить предложения, которые нам необходимо будет реализовать с учетом и вопросов арендных отношений", – сказал председатель нижней палаты.
По словам Володина, следует обратить внимание на формы собственности торгово-развлекательных центров и подобных организаций. Спикер подчеркнул, что они по-разному регулируется в плане проведения проверочных мероприятий. "Да и налоги эти огромные торговые центры не платят, а уходят от этих платежей", – добавил законодатель. К рассмотрению этого вопроса нужно подходить максимально серьезно и не допускать повторения случившейся в минувшее воскресенье трагедии, сказал Володин.
Госдума перед началом пленарного заседания 27 марта почтила минутой молчания память погибших при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Председатель нижней палаты выразил соболезнования в связи с трагедией. Он пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим.
По словам спикера, главное – помочь тем, кто потерял близких или пострадал сам. Вместе с тем председатель нижней палаты призвал не делать скоропалительных выводов о причинах ЧП и дождаться окончания расследования.
В ближайшее время парламентарии намерены пригласить в нижнюю палату представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, Следственного комитета, прокуратуры и других ведомств, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.
Напомним, страшный пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, более 40 из них – дети. Среди возможных причин ЧП рассматривается поджог. Возбуждено уголовное дело.
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