Детей российских богачей вышвырнут из британских школ

На фоне разгорающихся страстей по делу об отравлении в Солсбери двойного агента Скрипаля стало известно, что Великобритания может отказать в обучении в своих вузах детям российских бизнесменов. По неподтвержденной информации, такие меры всерьез рассматривает британский парламент.

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