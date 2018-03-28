Мизулина на шоу Соловьева: Это удар в спину для Путина
"Я бы хотела высказать слова соболезнования и поддержки нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину. Для него это удар в спину, это страшное потрясение!" – сказала сенатор в эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Мизулина напомнила, что глава государства защищает страну на внешнеполитической арене и проводит множество реформ. "И вдруг — так бездарно! За его спиной!" – подчеркнула сенатор. По ее словам, президент очень нуждается в поддержке россиян.
Напомним, что в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта произошел серьезный пожар. По одной из версий, огонь вспыхнул на верхнем этаже, в детской игровой зоне с аттракционами.
В непосредственной близости располагались кинозалы. Их двери оказались закрытыми, и люди не могли выбраться наружу. Кроме того, не
сработала аварийная сигнализация, в наличии не было даже огнетушителей.
Поисковые работы велись двое суток. По словам заместителя руководителя МЧС России Владлена Аксенова, найдены тела всех жертв пожара. Погибли 64 человека, более 40 из них – дети. Следственный комитет возбудил уголовное дело, там не исключили версию поджога.
Президент России Владимир Путин побывал в Кемерово 27 марта. Он почтил память погибших, провел совещание с руководством региона и Министерства по чрезвычайным ситуациям, посетил больницу, где находятся пострадавшие, а также встретился с членами инициативной группы граждан.
На совещании с главой государства губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил у него прощения за случившееся. Тем временем на главной городской площади начался стихийный митинг. Люди потребовали отставки главы региона. Однако Тулеев не посчитал нужным выйти к собравшимся, назвав их "бузотерами".
В России 28 марта объявлено днем траура по погибшим. По всей стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.
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