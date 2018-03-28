Известную телеведущую с парализованными ногами забыли в самолете
Стюардессы рассказали, что кто-то из персонала увез инвалидную коляску Морган. За это время девушка успела опубликовать в социальных сетях селфи на фоне пустого самолета, сообщает газета Daily Mail.
"Оставили на борту на 40 минут… Никаких извинений. Только грубые сотрудники", – написала Морган под фотографией. Представители аэропорта и авиакомпании принесли ей извинения за "неприемлемое поведение персонала" и предложили обсудить сложившуюся ситуацию в личных сообщениях. В ответ Морган заявила, что подобные случаи происходят слишком часто.
"Такой вид услуг сейчас считается почти нормой. Невероятно грубый персонал сделал ситуацию еще хуже", – добавила ведущая. Сообщается, что подобное с инвалидами происходит регулярно. Днем ранее сотрудники той же авиакомпании отказались помогать бывшей участнице Паралимпиады подняться на борт самолета. Причиной такой реакции стало то, что экс-спортсменка "выглядит абсолютно нормальной". 43-летней Софии Уорнер, которая страдает церебральным параличом, пришлось при всех пассажирах демонстрировать проблемы с подвижностью ног и руки.
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Представители авиакомпании уже связались со спортсменкой, извинились и пообещали разобраться. Напомним, что София оставила работу ради подготовки к Паралимпиаде в Лондоне. Ей удалось пробиться в финал на дистанциях 100 и 200 метров по легкой атлетике. Сейчас спортсменка работает обозревателем паралимпийских видов спорта на телевидении Британии.
Упомянутые скандалы с участием компании EasyJet являются далеко не единственными. Ранее командир воздушного судна, который выполнял рейс Париж – Мадрид, снял видео, в котором второй пилот танцует вместе с совенком из популярного мобильного приложения, и выложил его в Сеть. Самолет в этот момент находился в режиме автопилота на высоте девять тысяч метров. Тот факт, что пилоты во время съемки видео не управляли воздушным судном, возмутил пользователей. Оба были немедленно отстранены от полетов.
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