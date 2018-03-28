Блогер Соболев стыдливо стер пост о сотнях жертв в Кемерово
Пост о том, что власти якобы скрывают от общественности истинное число жертв пожара в "Зимней вишне", исчез со страницы канала Николая Соболева в YouTube. Свои действия блогер объяснил тем, что на волне эмоций сообщал сведения, поступавшие в том числе от родственников пострадавших.
"Я рассказал, как и многие другие издания, отметив, что информация ничем не подтверждена и доверять ей нельзя. Моей целью было поднять проблему, для того чтобы больше такого не происходило. Я имею право об этом говорить, как любой другой гражданин нашей страны. Я хожу в торговые центры и переживаю за безопасность – себя и своих близких", – приводит слова "ютубера" Telegram-канал Super.
Блогер заверил, что не преследовал никаких корыстных целей и тем более не намеревался сеять панику. Не должно быть и ассоциаций с Евгением Вольновым: блогерское сообщество якобы презирает то, чем занимается сетевой тролль с Украины, и не поддерживает его так называемые шутки.
В то же время, как выяснили Dni.Ru, блогер не удалил свои "обличительные публикации" из других социальных сетей – например, "ВКонтакте". Впрочем, ссылки на скандальное видео там не работают.
Как писали Dni.Ru, ложные данные распространил украинский пранкер. Евгений Вольнов 25 марта опубликовал на своем YouТube-канале аудиозапись, в которой цинично обманывает работников кемеровских моргов.
Вольнов выдавал себя за сотрудника МЧС, интересуясь, сколько в учреждениях осталось "свободных мест". Узнав, что в первом морге готовы принять не больше 100 жертв, он заявил, что скоро подвезут "более 300 трупов".
Сотрудники были шокированы. Они отметили, что, по их данным, число жертв не превышает 70. Судя по реакции собеседников пранкера, на момент звонка тела в морг еще не поступали. По последним данным, жертвами пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" стали 64 человека.
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