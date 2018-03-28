Депутаты Госдумы пришли к мемориалу жертвам пожара в Кемерово

Депутаты нижней палаты парламента пришли сегодня, в день национального траура по жертвам трагедии в кемеровском торговом центре, на Манежную площадь, где расположился мемориал в память о погибших в страшном пожаре людях. Они принесли цветы, которые возложили к месту, куда уже в течение нескольких дней идут москвичи и гости столицы для того, чтобы выразить свою скорбь.



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