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Москвичам посоветовали забаррикадироваться в квартирах

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С вечера 28 марта до утра 29-го на территории Москвы и области ожидаются погодные условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, говорится в сообщении на официальном сайте столичного управления МЧС. В связи с вероятным ростом концентрации опасных веществ эксперты рекомендовали по возможности минимизировать время прибывания на открытом воздухе. Тем же, кто находится дома, специалисты посоветовали закрыть окна и форточки, а также использовать систему кондиционирования и очистки воздуха.

28 марта 2018, 17:12

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