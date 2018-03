В скандал с изменами Трампа втянули ребенка

Сама первая леди США решила остаться в тени, не комментируя измены мужа. Однако она очень обеспокоена, что всевозможные слухи могут негативно сказаться на их с Дональдом Трампом сыне – 12-летнем Бэрроне, которого втягивают в эту грязную историю.

В настоящее время мальчик отдыхает в семейном курортном отеле Mar-a-Lago во Флориде вместе с мамой. "Я знаю, что средства массовой информации пользуются спекуляцией и сплетнями, но я хотела бы напомнить людям о ребенке, имя которого не должно фигурировать в подобных новостях", – написала Гришэм в Twitter.

While I know the media is enjoying speculation & salacious gossip, Id like to remind people there’s a minor child who’s name should be kept out of news stories when at all possible.