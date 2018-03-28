В скандал с изменами Трампа втянули ребенка

История об адюльтере президента США Дональда Трампа с порнозвездой Сторми Дэниелс обрастает новыми деталями. Супруга американского лидера Меланья обратилась в связи с этим к СМИ через свою первую помощницу Стефани Гришэм.

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