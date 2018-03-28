В Москве задержали известного блогера

Известного российского блогера Илью Варламова задержали в районе станции метро "Чистые пруды" в центре Москвы, говорится на официальном сайте фотографа. Его доставили в ОВД Мещанский. Варламов рассказал, что причину задержания ему не объяснили.
Давал интервью @ru_rbc во время прямого эфира меня задержали сотрудники ФСО. Держат больше часа, ничего не объясняют— Илья Варламов (@varlamov) 28 марта 2018 г.
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