Многодетная британка заставляет семью пить смузи из плаценты
Джей Вудолл приучает сыновей и дочерей к правильному питанию и здоровому образу жизни. После третьих родов она решила сохранить плаценту и начала делать смузи с этим "ингредиентом".
"Поверьте, в этом нет ничего противного! Многие млекопитающие так делают", – отметила 33-летняя британка. По ее словам, у плаценты специфический привкус, но во фруктовых коктейлях он не ощущается.
"Угощение" попробовали почти все домочадцы. "Муж из любопытства протестировал напиток, а маленький сын давно с удовольствием пьет его. Малыш говорит, что у коктейлей приятный вкус. Все потому, что я добавляю ягоды и кокосовое молоко", – пояснила Вудолл.
Многодетная мать подчеркнула, что благодаря плаценте ее переполняет энергия. Джей успевает присматривать за отпрысками, выполнять работу по дому и даже находит время для подруг.
Ранее аналогичным рецептом поделилась экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева. После появления ребенка на свет акушерка запретила ей выбрасывать полезный биоматериал, отметив, что плацента выглядит здоровой и правильной.
Саша уверена, что это благодаря регулярным прогулкам вдоль океана, плаванию и продуманному рациону. Зверева придумала собственный рецепт: вместе с куском плаценты она взбивает в блендере фрукты, ягоды, сливки и йогурт.
Добавим, что не все ее подписчицы в Instagram одобрили подобный эксперимент. Впрочем, по словам Саши, она подсказала рецепт тем, кому это действительно интересно.
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