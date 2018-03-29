Завуча школы в России поймали на лесбийском сексе с ученицей
Пользователи соцсетей включились в бурное обсуждение интимной жизни завуча школы в городе Боровичи Ирины И. Мнения самые разные: от резкого осуждения до утверждения, что эта история – фейк, состряпанный завистницами 17-летней Лизы.
На первый взгляд, предполагаемые влюбленные и не думали скрывать свои чувства от окружающих. Они открыто размещали в соцсетях пылкие послания друг другу. Лиза адресовала признания классной руководительнице. Учительница в долгу не оставалась – выкладывала фотографии, на которых они запечатлены не только обнимающимися, но и целующимися.
После публикации такого снимка, якобы добытого из Instagram Ирины, делом заинтересовался Следственный комитет. "Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и соответствие изложенной информации действительности. В случае подтверждения информации о половой связи педагога и подростка будет незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела", – приводит сообщение ведомства Telegram-канал Mash.
Героини скандала слухи о связи опровергли. И педагог, и ученица утверждают, что появившиеся кадры – фотошоп. Учительницу девушка действительно любит, но чувство это носит исключительно платонический характер. Комментаторы пришли к выводу, что большинство снимков поддельные, а шумиху подняли завистницы Лизы – возможно, одноклассницы, которым не по нраву ее высокая успеваемость.
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