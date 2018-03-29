"Помалкивай, богиня с тобой разговаривает": ссора двух женщин в метро попала на видео

Гламурная дива устроила словесный поединок с женщиной в вагоне метро. Что именно пассажирки не поделили, непонятно.

На видеозаписи запечатлен тот момент, когда девушка уже начинает критиковать внешний вид соперницы. "У тебя брови нарисованные и глаза близко посаженные. Визажист Dior тебя бы вообще домой отправил", – заявила одна из участниц конфликта. Очевидцы отреагировали на ситуацию с юмором: вагон не переставал смеяться над выпадами девушки. Однако эту заслугу она приписала не себе. "Вот над тобой все ржут, а мной все восхищаются", – не успокаивалась нападающая сторона. К женщине, которая почти вдвое старше ее, девушка не только обращалась на "ты", но и в приказном тоне предлагала замолчать: "Помалкивай лучше, богиня с тобой разговаривает". В ответ на вопрос: "Почему богиня ездит в метро с простыми смертными?" – она посоветовала "закрыть рот". После этого гламурная дива гордо покинула вагон. Кто-то из пользователей Сети предположил, что девушка больна, и пожалел ее, а кто-то сообщил, что она просто глупая дочь богатых родителей, передает телеканал "360".