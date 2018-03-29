Убийца Ярош показал милое фото с внучатами

Бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош сфотографировался с тремя своими внуками. Снимок сделан на дне рождения младшей – Софии.

Милый снимок нынешний народный депутат выложил в соцсети Facebook. Он держит двоих малышей на коленях, а третий обнимает его сзади за шею, сидя на плечах. При этом Дмитрий Ярош счастливо улыбается.

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"Моей внучке, девчушке, 1 годик. Назар и Устим празднуют вместе с нами... Круто быть трижды дедом", – приводит слова националиста сайт "Depo.Днипро". Отметим, у Яроша есть сын Дмитрий и дочери Ирина и Анастасия.

Напомним, ранее Дмитрий Ярош предположил, что Киев вернет под свой контроль Донбасс 20 апреля 2018 года. Причем основатель "Правого сектора", причастного к десяткам убийств, заявил, что помогут в этом как раз миротворцы. Отметим, члены этой запрещенной в России экстремистской организации воевали в Донбассе против мирного населения, а также устраивали там бунты во время переворота.

Война в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Новые украинские власти начали в регионе так называемую антитеррористическую операцию. По данным Организации Объединенных Наций, за почти четыре года конфликта его жертвами стали около десяти тысяч человек.