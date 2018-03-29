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Общество

Куда любовник внучки Брежневой дел наследство вождя

Леонид Брежнев. Фото: Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС
В эфире Первого канала выяснилось, что внучка Брежнева Виктория Филиппова не оставила после себя даже небольшого наследства. Гости студии заподозрили в мошенничестве давнего ее любовника и решили выяснить, куда он дел наследство вождя.
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В начале года стало известно о том, что любимая внучка генерального секретаря ЦК КПСС скончалась от онкологического заболевания. У нее осталась дочь Галина, которая на протяжении нескольких лет находилась в психиатрической лечебнице. Теперь женщина пытается выяснить, куда делись несметные богатства матери.

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В студии присутствовал гражданский муж Филипповой Дмитрий Бармин. Мужчина уверял, что был без ума от Виктории и 30 лет не отходил от нее ни на шаг. Пара познакомилась, когда ему было 18, а ей 36 лет.

"В этой женщине могло многое привлечь. Такой женщины в мире больше нет. Она была одна. Прекрасная женщина, прекрасный человек, такой набор качеств! До сих пор удивляет этот вопрос: как два первых мужа потеряли эту драгоценность? Для меня это удивительно. Почему этот бриллиант лежит бесхозный?" – поделился воспоминаниями о первом впечатлении Дмитрий.

Примечательно, что за десятилетия совместной жизни пылкий влюбленный так и не отвел даму сердца в загс и даже не думал о детях. Мужчина оправдывает это тем, что жизнь постоянно подбрасывала им сюрпризы и проблемы. 

Адвокат правнучки генсека заявила, что у Филипповой были квартиры в центре Москвы, которые сейчас стоят баснословных денег. Она обнаружила, что с 1998-го по 2000-й Виктория продавала имущество. Но куда делись деньги от сделок с недвижимостью сейчас неизвестно. После обнародования этой информации Дмитрий Бармин вдруг заявил о приятельских отношениях с Викторией именно в тот период. Эксперты в студии были удивлены такому резкому опровержению собственных слов мужчины.

"У нее была отрыта карточка, как у всех пенсионеров, ничего там не было, она снимала деньги, когда приходили. Пин-код? Да, знал, а при чем здесь доверенность?" – пытался оправдаться мужчина.

Галина не понимает, оставила ли ее мама завещание, так как знала о своем недуге, и было ли у нее имущество. Дмитрий сказал, что не в курсе, оставляла ли возлюбленная какие-либо бумаги.

"Дим, если остались документы, касающиеся меня, может, диплом, медицинские документы, фото, которые тебе не дороги, где есть я, мама, кто-то еще... Если можно, ты бы эти бумажечки передал, для этого адвокат не нужен", – сказала Галина.

Автор: Руслана Алексеева29 марта 2018, 22:12

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