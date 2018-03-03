Москвичей предупредили о страшной метели

В Москве и Подмосковье в ближайшие сутки ожидается сильная метель. Как сообщили в МЧС, 4 марта возможны снежные заносы на дорогах, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, передает ТАСС.

Спасатели рекомендуют горожанам обходить шаткие строения на улице, а автомобилистам советуют не оставлять машины под деревьями и строго соблюдать правила дорожного движения.



