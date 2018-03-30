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Общество

Дочь Скрипаля внезапно поправилась

Юлия Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/facebook.com/julia.skripal
Юлия Скрипаль стремительно поправляется. Дочь бывшего сотрудника ГРУ, отравленная вместе с отцом, уже может есть и пить. Состояние Сергея Скрипаля остается "критическим, но стабильным".

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Юлия Скрипаль, несмотря на улучшение состояния, продолжает получать "экспертную клиническую помощь", отметила главный врач больницы Солсбери Кристин Бланшард. В этом лечебном учреждении находятся оба пострадавших.

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 Отравление предателя Скрипаля

Сюжеты Отравление предателя Скрипаля

Юлия и ее отец Сергей Скрипаль были найдены в бессознательном состоянии 4 марта в британском Солсбери. В Лондоне сразу заявили о том, что они отравлены нервно-паралитическом газом "Новичок" российского производства – якобы по заказу Кремля.

Тем временем появляются новые данные о ходе расследования дела Скрипаля. Как сообщается, игровая площадка недалеко от дома в Солсбери, где проживали отец и дочь, оцеплена.

Риск для горожан низкий, заявляют в полиции. "Я хотел бы заверить жителей, что мы установили оцепление вокруг парка, и офицеры будут исследовать его в качестве меры предосторожности", – цитирует телеканал Sky News заместителя помощника комиссара Дина Хейдона.

Телеканал приводит и следующую информацию: якобы впервые пострадавшие подверглись действию нервно-паралитического вещества у входной двери своего дома. По этой причине полиция сосредоточила внимание на жилище и его окрестностях.

Обвиненная в отравлении Москва принимает ответные меры на высылку 60 российских дипломатов из США и закрытие генконсульства в Сиэтле – российская сторона считает дело Скрипаля срежиссированным спектаклем. До этого Британия выслала 23-х российских дипломатов, обвинив Кремль в отравлении экс-сотрудника ГРУ.

Лондон решил на этом не останавливаться: Тереза Мэй обсуждает с членами своего кабинета новые санкции против России. Речь идет о запрете на продажу Россией ее суверенных долговых бумаг на фондовом рынке Лондона. 

Американский посол Джон Хантсман был 29 марта приглашен в российский МИД, где ему изложили содержание ответных мер в отношении США. Известно, что 58 сотрудников посольства в Москве и два работника генконсульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата. Кроме того, Москва закрывает консульство в Северной столице.

Автор: Андрей Евлампиев30 марта 2018, 12:38

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