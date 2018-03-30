Володин отдал на благотворительность половину доходов
"Вячеслав Володин по итогам 2017 года, как и прежде, половину своих доходов – 25 миллионов 500 тысяч рублей – направил на благотворительность", – приводит агентство "Интерфакс" слова источника в окружении председателя нижней палаты.
Он отметил, что Володин поддержал благотворительный фонд Чулпан Хаматовой "Подари жизнь" в Москве. Центр занимается оказанием помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями. Также спикер Госдумы оказал поддержку в деле строительства школы для одаренных детей из малообеспеченных семей в Смоленской области.
"Перечислил средства на строительство жилого дома для переселения 226 семей из 21 аварийного дома в поселке Елшанка города Саратова", – сказал источник. Кроме того, добавил он, Володин поддержал детский театр-студию "Театралика" в Саратове.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин по итогам за 2017 год половину своих доходов направил на благотворительность. https://t.co/UxHJhgQWNi pic.twitter.com/qw2pBG0WlE— The Saratov Room (@TheSaratovRoom) 30 марта 2018 г.
В минувший четверг председатель нижней палаты парламента поторопил законодателей, которые до сих пор не отчитались о своих доходах за 2017 год. Сроки подачи декларации истекают 1 апреля.
Соответствующие документы сдали 397 депутатов. "У нас в работе еще порядка 37 деклараций, это те, кто взаимодействует еще с соответствующими подразделениями аппарата Государственной думы, а 12 не проявляли активности", – отметил Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.
По его словам, аппарат нижней палаты будет работать в пятницу и субботу, а если необходимо, то и в воскресенье, 1 апреля.
Стоит отметить, что Вячеслав Володин уже далеко не первый год перечисляет заработанные средства на благотворительность. Так, в 2016 году он пожертвовал 31 миллион рублей из личных средств. Получателями помощи стала 21 некоммерческая организация - благотворительные фонды, социальные учреждения.
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