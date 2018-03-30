Когда в Москве потеплеет

В ближайшие дни в Московском регионе ожидается потепление. Температура вернется в рамки климатической нормы, передает RT. Как рассказали метеорологи, в ночь на субботу, 31 марта, в столице выпадет небольшой снег и немного похолодает. Днем воздух прогреется до +1...+6.
1 апреля в мегаполисе ожидается небольшой дождь. Температура воздуха достигнет +5...+7, пишет "Подмосковье сегодня". А настоящее тепло придет в Москву 2 апреля – в городе ожидается до +11.
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