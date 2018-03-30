Мавроди хотят похоронить в космосе
В компании выразили соболезнования родственникам Мавроди и попросили связаться с ними, если их заинтересует данное предложение. Все расходы по организации похорон SpaceWay готова взять на себя.
"К сожалению, все мы смертны. И обмануть смерть не удавалось никому. Даже великому комбинатору Сергею Мавроди. Каким бы он ни был, но это была Личность, без преувеличения, космического масштаба. Мы предлагаем родственникам совершенно бесплатно проводить в последний путь Сергея Пантелеевича, развеяв его прах в космосе", – сообщается на сайте компании. Есть и описание прощания с умершим.
Так, прах помещается в специальную капсулу, его поднимают на высоту 30 километров. Затем он развеивается во Вселенной.
Создатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди скончался 26 марта на 63-м году жизни в Боткинской больнице. По имеющейся информации, причиной смерти стали одновременные перфорация язвы кишечника и инфаркт.
Как писали Dni.Ru, никто из близких Мавроди пока не изъявил желание забрать его труп из морга. Предположительно, траурная церемония состоится не раньше 2 апреля: отложить ее пришлось из-за семейных дрязг.
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