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Общество

Сибирская язва съела 60 человек в центре России

Екатеринбург. Кадр youtube.com
Екатеринбург, носивший в советское время название Свердловск, – многими считается настоящим центром России. Уральские горы, разделяющие страну на Европу и Азию, всегда имели символическое значение. Именно на Урале в апреле 1979 года произошла одна из самых страшных биологических катастроф в СССР.
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В начале апреля в Свердловске произошла вспышка заболеваний сибирской язвой. По официальной версии, трагедия была вызвана мясом зараженного скота. Однако по неофициальной, но разделяемой большинством версии, в те страшные дни в городе произошел выброс биологического оружия – спор сибирской язвы. Облако направилось на юг и юго-восток, неся смерть всем, кто имел несчастье оказаться на его пути.

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Причина выброса была до ужаса банальной. В лаборатории военного городка №19 в Чкаловском районе Свердловска один из работников снял загрязненный фильтр, который предотвращал выброс спор сибирской язвы в окружающее пространство. Фильтр снял, да только полагающуюся в таких случаях запись в журнале не сделал, оставил только записку.

Начальник следующей смены включил оборудование, и лишь спустя несколько часов обнаружил, что фильтр не установлен.

Вырвавшееся облако накрыло часть военного городка 32, поселок керамического завода, частные дома, жилой массив "Вторчермет", множество социальных учреждений – детские сады, школы, больницы. Первыми жертвами катастрофы стали те, кто в тот момент, ничего не зная о произошедшем, оказался на улицах города. Работники заводов, спешившие в школу дети – все они оказались перед смертельной угрозой из-за чьей-то роковой халатности.

Фото: Грахов Анатолий/Фотохроника ТАСС

Первые больные и умершие появились в городе 4 апреля. Это были работники керамического завода. "Пневмония" – таков был поставленный врачами диагноз. С 5 апреля и в течение следующих несколько недель каждый день умирало около пяти человек. Пошла на спад смертность лишь к концу месяца.

Первое вскрытие тела умершего было произведено 10 апреля в одной из городских больниц. Именно тогда, после тщательного обследования, и был, наконец, поставлен верный диагноз: "Кожная форма сибирской язвы".

Екатеринбургский публицист Сергей Парфенов в своей статье "Смерть из пробирки" отмечал, что первыми под поражение попали люди, находившиеся на улице в 7-8 часов утра. Южный и юго-восточный ветер рассеивал по округе смертоносные споры, а точки нахождения пациентов, обратившихся позже в поликлинику, протянулись вытянутым овалом с осью длиной четыре километра.

Плотность населения районов, попавших в зону поражения, составляла в 1979 году 10 тысяч человек на квадратный километр.

Официальную версию, гласившую, что катастрофа была вызвана мясом зараженного скота, опроверг позже первый секретарь Свердловского обкома партии и первый президент России Борис Ельцин. В своей автобиографичной книге "Исповедь на заданную тему", опубликованной в 1990 году, он говорил, что вспышка заболеваемости сибирской язвой произошла из-за "утечки на секретном военном заводе".

Фото: Грахов Анатолий/Фотохроника ТАСС

Кроме того, эксперты выдвигают ряд других аргументов, подтверждающих техногенный характер катастрофы. Прежде всего, у большинства заболевших была отмечена легочная форма сибирской язвы. Соответственно, смертоносные споры проникли в их организм через дыхательные пути.

Таким образом, версия о зараженном мясе, которое вызывает кишечную или кожную форму болезни, является неправдоподобной. Помимо прочего, практически сразу же после выброса на казарменное положение был переведен личный состав военного городка №32, была проведена поголовная вакцинация личного состава.

При этом ликвидировавшие вспышку свердловские врачи отмечали очень высокую активность Комитета госбезопасности (КГБ) в деле сокрытия подробностей об истинных причинах заболеваемости сибирской язвой в городе. Ликвидировались документы, а в свидетельствах о смерти сибирская язва вообще не упоминалась.

По официальным данным, жертвами трагедии оказались 64 человека. Неофициальные же источники говорят о 100 и более погибших. Думается, что правду спустя столько лет мы уже вряд ли узнаем.

Автор: Иван Поляков31 марта 2018, 09:50

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