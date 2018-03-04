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Общество

Полуголая девушка бросилась на Берлускони на глазах журналистов

Сильвио Берлускони. Фото: GLOBAL LOOK press/Giuseppe Ciccia
Полуголая активистка движения Femen бросилась на 81-летнего лидера правоцентристской партии "Вперед, Италия" и бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони во время голосования на парламентских выборах в Милане. Девушку оперативно скрутили и вынесли из помещения.
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Обнаженная по пояс девушка запрыгнула на стол избирательной комиссии на участке для голосования в Милане, когда Сильвио Берлускони, пришедший отдать свой голос, позировал перед многочисленными журналистами. Пожилой политик целомудренно отвернулся от кричащей полуголой активистки.

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 Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони политик, предприниматель

Сообщается, что бывший итальянский премьер все же улыбнулся, когда увидел протестующую. Инцидент не помешал ему проголосовать, передает РИА Новости. Живее же всего на нее отреагировали многочисленные фотографы. Отметим, на официальном сайте Femen уже появился манифест, посвященный произошедшему. В нем повторяется лозунг. который выкрикивала девушка: "Берлускони, время истекло!".

"Долгая политическая карьера Берлускони всегда была связана с коррупцией, скандалами, сексизмом, сексуальными домогательствами, оскорбительными высказываниями в адрес женщин", – говорится в заявлении. В качестве примера политически подкованные члены движения привели недавнее высказывание политика. В разговоре с журналисткой Би-би-си Софие Беттиной он пошутил, что из-за столь крепкого рукопожатия на ней никто не женится, возмутились девушки.

"FEMEN ничего не прощает и не забывает", – пригрозили в движении. "Время истекло для сексизма и женоненавистничества! Время истекло для Берлускони!", – подчеркнули в Femen.

Отметим, эта акция проходила на глазах многочисленных журналистов. Кто-то по примеру Сильвио Берлускони улыбнулся, другие легонько постучали пальцем у виска, намекая на абсурдность происходящего и особый склад ума самой протестующей. Как бы то ни было. девушку оперативно скрутили и вынесли из помещения.

 

 

Автор: Геннадий Куприянов4 марта 2018, 16:40

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