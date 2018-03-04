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Общество

Собчак поймали на лжи после нападения

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Keltik
Ксения Собчак, по ее собственным словам, стала жертвой жестокого нападения – некий молодой человек толкнул ее, повалил на пол и облил какой-то жидкостью. В Сети появилось видео инцидента, которое заставило многих задуматься, что ведущая несколько приукрасила произошедшее.
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Запись нападения сделал сам молодой человек. На видео можно заметить, как он берет стакан с водой и выплескивает его в сторону Ксении Собчак, объясняя, что это ей "за Жириновского". Того, как он толкнул ведущую и повалил ее на пол, на записи нет. Некоторые зрители тут же предположили, что не было этого и в реальности. Дескать, находясь под впечатлением от подобной выходки Собчак несколько приукрасила события.

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На Собчак напали на дне рождения Горбачева

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Напомним, о произошедшем нападении Ксения Собчак рассказала на своей странице в Twitter. "Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала,облил чем то с криком "это за жириновского" Вызвали милицию. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она.

Нападение произошло в тот момент, когда ведущая выходила из здания Петровского путевого дворца в центре Москвы с дня рождения Михаила Горбачева. Ксения Собчак рассказала, что агрессора задержали усилиями личной охраны первого президента СССР.

Напомним, ранее Ксения Собчак во время дебатов на телеканале "Россия" вступила в жаркую перепалку с Владимиром Жириновским. В какой-то момент она облила политика водой из стакана. Глава ЛДПР перебивал одного из своих соперников – Сергея Бабурина. Тогда телеведущая сделала ему замечание. Все закончилось спором с использованием нецензурной брани. Успокоить Жириновского Собчак взялась с помощью стакана воды, вылитого в лицо. Это, однако, оказалось не эффективной мерой.

Автор: Геннадий Куприянов4 марта 2018, 17:53
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