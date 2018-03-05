Пережившая нападение Собчак сделала важное заявление

Ксения Собчак, пережившая нападение мужчины со стаканом воды, заявила, что не станет отказываться от участия в теледебатах. Произошедшее находится на контроле МВД.

Ксения Собчак высказала предположение, с какой целью на нее мог напасть молодой человек со стаканом воды. "Хотели, наверное, чтобы я вообще не пришла на эти дебаты", – цитирует РИА Новости ведущую.

"Но вы не дождетесь. Я буду продолжать участвовать в дебатах", – сделала она заявление. Произошедшее находится на контроле МВД. Нападавшего удалось задержать на месте. По факту случившегося проводится проверка.

Также с заявлением выступил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, невольно оказавшийся втянутым в скандал. Согласно первоначальным данным, нападение совершил его помощник. На своей странице в Facebook депутат извинился за произошедшее, однако отметил, что никак с нападением не связан.

"Молодой человек, совершивший это, – стажер Мосгордумы, он не является ни штатным сотрудником Аппарата МГД, ни моим помощником", – заверил Шапошников. Инцидент он назвал провокацией и хулиганством, выразив уверенность, что правоохранительные органы обязательно во всем разберутся.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Мар 4, 2018 в 7:34 PST

Напомним, 4 марта на выходе из Петровского путевого дворца в центре Москвы, где проходило празднование дня рождения Михаила Горбачева, на Ксению Собчак было совершено нападение. Молодой человек облил ее водой из стакана со словами: "Ксения Анатольевна, это Вам за Жириновского!"

Только что на меня напал человек. Толкнул -я упала,облил чем то с криком «это за жириновского» Вызвали милицию. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 марта 2018 г.

Изначально ведущая сообщила, что ее также толкнули и повалили на пол. Позже в Сети появилось видео, на котором заметно, что нападавший только плеснул в Собчак водой. "Сейчас посмотрели камеры – упала я сама, поскользнувшись на воде, ушиблась ногой и головой", – на своей странице в Instagram согласилась ведущая. Она написала заявление в полицию.