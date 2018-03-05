Польша собирает армию для войны с Россией
Самая большая угроза для Польши – это Россия, твердят в правящей партии Право и справедливость. Под этим лозунгом организация со времени прихода к власти в 2015 году начала реформу в армии, положив начало созданию "Войск территориальной обороны", пишет американское издание National Interest.
Главный идеолог изменений в армии – теперь уже бывший глава Минобороны Польши Антоний Мацеревич. Он заявлял о необходимости создать легкую волонтерскую пехоту на региональном уровне в качестве дополнения к национальным вооруженным силам. Мера вызвала разногласия в военных кругах страны. В частности, Мацеревича критиковали за то, что он отдал предпочтение "Войскам территориальной обороны", а не регулярной армии.
Новый министр Матеуш Моравецкий от предшественника не отстает. Он назвал Россию наиболее серьезной угрозой для страны и реформу продолжил. Перед "самообороной" ставят не только задачи по защите ключевых объектов инфраструктуры и дополнительного обеспечения безопасности военных целей.
"Войска территориальной обороны" будут противодействовать дезинформации, отражать кибератаки, поддерживать патриотические идеалы, регулировать ситуации в условиях кризиса или военного положения. В "ВТО" уже около семи тысяч человек. Однако к 2019 году численность войск планируется довести до 50 тысяч.
Грязное бельё: в Польше выпустили носочки с Гитлером.https://t.co/EIjXpfFCSL#Польша #скандал pic.twitter.com/4syrZ2SkH2— Пятый канал Новости (@5tv) 28 февраля 2018 г.
Дебаты вокруг необходимости такой реформы в Польше не утихают, отмечает издание. Некоторые эксперты говорят о том, что Минобороны ослабляет регулярную армию, забирая в "Войска территориальной обороны" лучших офицеров. Другие им возражают, утверждая, что, во-первых, армия не ослабляется, а во-вторых, отменно обученные бойцы "смогут противостоять даже грозному российскому спецназу.
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