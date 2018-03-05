Любовники в шоке от фотографий их ягодиц в таблоидах
Заболевание туристы из Великобритании подцепили во время отдыха на французском острове Мартиника. Оно проявилось жгучей болью в районе ягодиц и красной сыпью. Позже выяснилось, что причиной были личинки червей.
Врачи на Мартинике в ситуации не разобрались – больным прописали бесполезные антибиотики и противогрибковые препараты. К тому времени как туристы вернулись домой, черви успели отложить личинки даже в легких, что вызывало у пациентов кашель, одышку и боль в груди. К счастью, в кембриджской больнице им сразу выписали необходимые лекарства.
Врачи посчитали ситуацию уникальной и рассмотрели ее в качестве инструкции для других докторов, к которым часто обращаются отдыхающие. Случай так заинтересовал британских медиков, что они попросили у пары разрешения опубликовать историю с иллюстрациями в специализированных изданиях. Пациенты дали согласие, не подумав, что их ягодицы заинтересуют таблоиды. Фото из медицинских журналов перекочевали на страницы Daily Mail и The Sun.
Пару поразили и заголовки – от "Неприятного сюрприза" до "Пока сыпь не разлучит нас". Фотографии сопровождались информацией о месте, где влюбленные нашли приключение на свои пятые точки, и возраст женщины. Пара не без оснований решила, что по этим данным их могут опознать друзья и коллеги. Серьезные журналисты из British Medical Journal беспокойство пациентов поняли и закрыли доступ к статье. Однако ягодицы продолжают "путешествие" по страницам таблоидов, пишет The Washington Post.
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