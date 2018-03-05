Ученые: Лишь одна страна переживет зомби-апокалипсис

Исследователи из бразильского Университета Жуиса-ди-Фора выяснили, какое из государств сможет противостоять так называемому зомби-апокалипсису. По расчетам математиков, cамый популярный сценарий конца света сможет выдержать государство с подготовленной армией.

Популярная теория заговора гласит, что человечеству грозит уничтожение в результате быстрого распространения микроба, который превратит жертв в крайне агрессивных и неразумных существ, обладающих лишь чувством голода. Когда живой мертвец кусает других людей, он передает им свою инфекцию и распространяет вирус.

С реальностью такие прогнозы, конечно, имеют мало общего, однако ученые продолжают изучение зомби-апокалипсиса с той целью, чтобы использовать полученные знания для предотвращения существующих опасных вирусов – Эбола или Зика. В мире кино такие сценарии, как правило, заканчиваются тем, что противостоящая армия предпринимает отчаянные, но безуспешные попытки уничтожить зомби, сообщает издание MiceTimesof Asia.

Исследователи из Бразилии создали виртуальную проекцию зомби-апокалипсиса, в которой состояли военные, гражданские и зомби. По замыслу математиков, каждая из этих трех групп людей преследует свои цели и борется за свое место под солнцем. По канону, обычно в подобном поединке побеждают живые мертвецы, однако, учитывая профессиональную подготовку даже немногочисленной армии, исход может оказаться иным.

Результаты расчетов исследования говорят о том, что около 46 солдат на каждую тысячу гражданских лиц способны предотвратить конец света. Именно такому количеству вооруженных бойцов удастся уничтожить достаточное количество зомби на начальном этапе распространения эпидемии.

Исследователи назвали лишь одну страну, которая на сегодняшний день обладает готовой к противостоянию зомби-апокалипсиса армией – ей оказалась Северная Корея. Также, по словам бразильских математиков, создание новых вакцин для повышения стойкости человечества к инфекциям поспособствует более эффективной защите гражданских и военных от зомби.