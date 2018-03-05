Возмущенная Собчак устроила демарш в ЦИКе

Ксения Собчак ушла с совещания в Центральной избирательной комиссии, на котором обсуждалось возможное изменение формата дебатов кандидатов в президенты России. Ведущая сказала, что увидела на переговорах неконструктивную позицию.

В Центральной избирательной комиссии 5 марта состоялась встреча кандидатов в президенты России и их представителей, на которой обсуждался формат предвыборных дебатов на телевидении и радио. Некоторые претенденты на высший государственный пост отметили, что в текущем виде, когда в студии присутствуют все участники, донести свою позицию часто не представляется возможным.

В частности, такой точки зрения придерживается Ксения Собчак. Однако на переговорах выяснилось, что не все кандидаты поддерживают ее в этом вопросе. Против внесения изменений оказались Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и представители Сергея Бабурина (Российский общенародный союз), Григория Явлинского ("Яблоко") и Бориса Титова (Партия роста). Возмущенная этим обстоятельством ведущая покинула ЦИК.

"Я покинула это совещание, потому что понятно, что это совершенно не конструктивная позиция", – цитирует ТАСС Ксению Собчак. Она заявила, что намерена подготовить независимую площадку, на которой все желающие кандидаты смогут провести дебаты. Разговор там будет проходить в формате один на один.

"Сегодня мы начинаем готовить наше личное предложение по независимой площадке, которую мы предложим всем кандидатам, куда я приглашу все СМИ... Все независимые СМИ смогут снимать это в прямом эфире", – объявила ведущая.

Примечательно, что помимо Ксении Собчак с совещания в ЦИКе ушел лидер ЛДПР Владимир Жириновский. С ним у ведущей за время дебатов установилась какая-то загадочная связь. Кандидаты несколько раз вступали в перепалку, Собчак облила Жириновского водой, а тот обозвал ее с использованием нецензурной брани. Позже ведущую саму облили водой с криком: "Это за Жириновского".