В России запретят ходить в кино без паспорта

Кассиры и контролеры российских театров получат право проверять паспорта у зрителей. Правительственная комиссия одобрила поправки в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью".

На представления и фильмы для детей можно будет попасть без паспорта. Новая норма будет действовать только для спектаклей и сеансов с маркировкой 18+. Проверить документ и уточнить возраст зрителя смогут как кассиры, так и контролеры-билетеры.

Поправки в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" были разработаны Министерством культуры. Они вводят также запрет показов перед детскими сеансами трейлеров фильмов с маркировкой 18+, если в анонсах есть сцены насилия, курения, употребления наркотиков и нецензурная брань, передает РИА ФАН.

Некоторые нормы разработчики поправок смягчили. К примеру, если сейчас кинотеатры с репертуаром для взрослых должны находиться не менее чем в 100 метрах от детских организаций, то исправленный закон сокращает это требование до 50 метров.

Как отмечается, упомянутый последним пункт закона выполнить было практически невозможно. В частности, сейчас запрещено "распространять информационную продукцию, запрещенную для детей" (любую продукцию и любым способом, на расстоянии менее 100 метров от организаций, предназначенных для детей. Речь идет о книжных магазинах, театрах, кинотеатрах, библиотеках, домах культуры и школах, детских студиях, колледжах, детских садах, детских больницах и санаториях.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в результате – применительно к театрам в больших городах – запрет влечет за собой необходимость исключения из репертуара "большинства постановок, идущих на протяжении многих лет". Многие театры расположены в непосредственной близости от детских учреждений – к примеру, Московский театр имени Маяковского, МХАТ имени Горького или "Современник".