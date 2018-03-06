57-летнему Грудинину нашли молодую невесту на корпоративе

Образ "народного президента" Павла Грудинина трещит по швам. Кроме тайных счетов и золотых слитков в швейцарских банках, у претендента на высший государственный пост обнаружилась вторая семья.

"Клубничный король" скрывал связь с молодой женщиной, родившей ему двух дочерей. Более четырех лет о существовании тайной семьи не знала и законная супруга Ирина Грудинина. Однако недавно истина все же всплыла.

В начале года в Сеть попало видео: кандидата в президенты засняли улетающим на отдых в компании миловидной дамы и двух девочек. Его спутница, конечно, не 57-летняя Ирина Грудинина. По данным издания Super, сопровождала Павла Николаевича 32-летняя Ксения Кутюхина, когда-то работавшая юристом в совхозе имени Ленина – том самом, в котором политик столь успешно выращивает клубнику.

Будущая муза кандидата приехала в Москву из Пятигорска. Как пишет издание, здесь Ксения выучилась на юриста и пошла работать по специальности в известный подмосковный совхоз. С его директором девушка познакомилась на корпоративе. Вскоре к ней прилепилось прозвище Ягодка. Ксения ушла с работы, переехала в пятикомнатную квартиру, родила двух дочерей.

Публикация от Super (@super.ru) Мар 6, 2018 в 12:06 PST

В браке с Ириной (с которой, как утверждают предвыборные проспекты, Грудинин прожил "душа в душу" 30 лет) у директора совхоза уже было двое детей – так что он стал отцом четверых. Однако вторую семью политик успешно скрывал на протяжении четырех лет. Дать дочкам свою фамилию и отчество Грудинин категорически отказался. Однако обман вскрылся. Жена пригрозила Павлу Николаевичу судом и разделом бизнеса. Будущий кандидат в президенты, опасаясь шумихи и потери капитала, какое-то время не навещал тайную семью.

Позже Грудинин уговорил супругу разойтись без регистрации развода. Однако в итоге, как рассказали изданию люди, знакомые с перипетиями личной жизни кандидата, он живет на две семьи. Чаще проводит время с молодой пассией, однако и первую супругу не забывает, периодически оставаясь у нее ночевать.