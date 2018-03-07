Страшная смерть россиян в Сирии насмешила Украину

Гибель людей при крушении российского самолета в Сирии стала поводом для шуток в украинских СМИ. Авторы статей радуются смерти "оккупантов".

Российский Ан-26 над аэропортом Хмеймим в Сирии сбил Петр Порошенко, проезжая со своим кортежем. Такую "остроумную" трактовку событий предложил львовский новостной сайт. Его журналисты провели аналогию с событиями в Киеве, где кортеж президента Украины сбил пенсионера.

Злорадствуют по поводу трагедии и на печально известном сайте "Миротворец". Там пишут, что вместе с самолетом "ликвидирован практически взвод российских оккупантов". Высказывается предположение, что Ан-26 подбили "сирийские патриоты".

Тем временем в Минобороны России подчеркнули, что гражданских лиц среди погибших в авиакатастрофе не было. По уточненным данным, на борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа – все военнослужащие Вооруженных сил России.

"В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было", – говорится в сообщении Минобороны.

Предварительной причиной происшествия называют техническую неисправность самолета. Погодные условия во время захода на посадку были нормальными. Ан-26 следовал в Хмеймим с авиабазы Квайрес в Алеппо. Командир экипажа – летчик первого класса, на такой машине он налетал более трех тысяч часов и в Хмеймиме садился неоднократно.

Напомним, что российский военно-транспортный самолет Ан-26 днем 6 марта потерпел крушение при заходе на посадку на сирийской авиабазе. По некоторым данным, разбился борт 1980 года выпуска под номером RF-36 162. Расследованием причин трагедии занимается специальная комиссия, передает РИА Новости.