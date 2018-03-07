Грудинин неожиданно покаялся перед Собчак

Павел Грудинин окончательно покинул теледебаты. Перед демонстративным уходом из студии кандидат в президенты попросил у Ксении Собчак прощения за хамство – от имени всех мужчин.

Кандидату от КПРФ формат теледебатов совсем не понравился. Павел Грудинин заявил, что участвовать в них не будет. Однако перед тем как уйти из прямого эфира на Первом канале, претендент на главный государственный пост преподнес цветы Ксении Собчак.

"У нас здесь такой коллектив, но только одна женщина. И тут как-то один из присутствующих здесь кандидатов обидел ее и до сих пор не извинился. Я считаю, что все мужчины, которые стоят здесь, тоже причастны, к сожалению, к такой неприятной вещи, как обида Ксении Анатольевны. От лица всех мужчин я хочу извиниться перед ней и считаю, что мы должны поздравить ее", – заявил Грудинин, вручая Собчак цветы.

Кандидат в президенты России от КПРФ имел в виду инцидент во время теледебатов на канале "Россия 1". В эфире 28 февраля во время выступления Сергея Бабурина его перебил лидер ЛДПР. Ксения Собчак призвала политика к спокойствию, но Владимир Жириновский начал оскорблять ее, и та вылила на оппонента стакан воды.

Ситуации на теледебатах повторяются. Вновь оказавшись в эфире "России 1" 6 марта, Собчак и Жириновский опять сошлись в схватке. "Кандидаты вынуждены выглядеть плохо, потому что всегда есть клоун, простите, Жириновский, который нападает на людей, оскорбляет меня матерными словами", – пожаловалась Собчак во время своего выступления.

Владимир Вольфович, конечно, возмутился и оппонента тут же перебил. Подобные выпады он объяснил избирателям тем, что Ксения Анатольевна "никогда ничем не управляла, никогда нигде не работала". "Бомж с улицы. При Брежневе Вас бы уже загнали в психушку. Детей допустили до выборов!" – прокомментировал лидер ЛДПР слова кандидата от "Гражданской инициативы".

Выбирать президента россияне будут 18 марта 2018 года. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

Грудинин уже уходил с теледебатов. Кандидат от КПРФ 1 марта покинул студию Первого канала, напоследок назвав такой предвыборный формат балаганом. Эксперты истерику Грудинина посчитали постановочной. Демарш кандидата сравнили с выходкой Собчак, окатившей водой Жириновского.