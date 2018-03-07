Список погибших при крушении Ан-26 56-летняя жена родила Виторгану Скандал на дебатах Дом-2 Тесты и опросы

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Общество

Грудинин неожиданно покаялся перед Собчак

Павел Грудинин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Павел Грудинин окончательно покинул теледебаты. Перед демонстративным уходом из студии кандидат в президенты попросил у Ксении Собчак прощения за хамство – от имени всех мужчин.

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Кандидату от КПРФ формат теледебатов совсем не понравился. Павел Грудинин заявил, что участвовать в них не будет. Однако перед тем как уйти из прямого эфира на Первом канале, претендент на главный государственный пост преподнес цветы Ксении Собчак.

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Павел Николаевич Грудинин

Павел Николаевич Грудинин Политический деятель, организатор аграрного производства

"У нас здесь такой коллектив, но только одна женщина. И тут как-то один из присутствующих здесь кандидатов обидел ее и до сих пор не извинился. Я считаю, что все мужчины, которые стоят здесь, тоже причастны, к сожалению, к такой неприятной вещи, как обида Ксении Анатольевны. От лица всех мужчин я хочу извиниться перед ней и считаю, что мы должны поздравить ее", – заявил Грудинин, вручая Собчак цветы.

Кандидат в президенты России от КПРФ имел в виду инцидент во время теледебатов на канале "Россия 1". В эфире 28 февраля во время выступления Сергея Бабурина его перебил лидер ЛДПР. Ксения Собчак призвала политика к спокойствию, но Владимир Жириновский начал оскорблять ее, и та вылила на оппонента стакан воды.

Ситуации на теледебатах повторяются. Вновь оказавшись в эфире "России 1" 6 марта, Собчак и Жириновский опять сошлись в схватке. "Кандидаты вынуждены выглядеть плохо, потому что всегда есть клоун, простите, Жириновский, который нападает на людей, оскорбляет меня матерными словами", – пожаловалась Собчак во время своего выступления.

Владимир Вольфович, конечно, возмутился и оппонента тут же перебил. Подобные выпады он объяснил избирателям тем, что Ксения Анатольевна "никогда ничем не управляла, никогда нигде не работала". "Бомж с улицы. При Брежневе Вас бы уже загнали в психушку. Детей допустили до выборов!" – прокомментировал лидер ЛДПР слова кандидата от "Гражданской инициативы".

Выбирать президента россияне будут 18 марта 2018 года. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко"). 

Грудинин уже уходил с теледебатов. Кандидат от КПРФ 1 марта покинул студию Первого канала, напоследок назвав такой предвыборный формат балаганом. Эксперты истерику Грудинина посчитали постановочной. Демарш кандидата сравнили с выходкой Собчак, окатившей водой Жириновского. 

Автор: Андрей Евлампиев7 марта 2018, 09:21
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Чем удивляла Собчак

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