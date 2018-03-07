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Общество

Собянин поддержал идею врачей разработать стратегию развития здравоохранения

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Глава столицы Сергей Собянин поддержал идею формирования стратегии развития здравоохранения до 2025 года, которую ему представили главврачи столичных клиник. В ходе общения с докторами мэр Москвы обсудил перспективы развития городской системы здравоохранения. Руководители медучреждений сообщили градоначальнику, что реформирование этой сферы завершилось. 
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За время, прошедшее с 2011 года, когда стартовала модернизация медицинской отрасли в городе, удалось сделать довольно много. Так, в лечебных учреждениях обновлена материальная база, поменялись подходы к выделению бюджетных средств, стала другой структура профильных заведений, освоены многочисленные новые методы и походы к лечению москвичей.

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Одной из целей, которых удалось достичь московским властям, стало обеспечение доступности медицинских услуг и сокращение очередей к специалистам. Сергей Собянин отметил, что такая сфера, как здравоохранение, касается каждого жителя города – "его настроения, жизненного тонуса, здоровья".

"От медицинского сообщества, от пациентов, москвичей поступает множество обращений и вопросов: какое будущее ждет московское здравоохранение, как оно будет развиваться и насколько будет качественным? – рассказал мэр города. – Это важные вопросы".

Главврачи столичных лечебных учреждений предложили мэру разработать стратегию развития здравоохранения до 2025 года. Главная задача – вывести медицину на качественно новый уровень, в частности обеспечить среднюю продолжительность жизни москвичей до 80 лет. Также, считают участники встречи, немаловажно добиться повышения комфорта при оказании медпомощи и улучшения имеющихся результатов.

Собянин согласился с озвученными предложениями, заметив, что при формировании стратегии развития городского здравоохранения дискуссии неизбежны, а большое количество вопросов при обсуждении является хорошей тенденцией. По словам мэра Москвы, уже сейчас город может доложить о качественных изменениях, которые положительно сказались на средней продолжительности жизни горожан. В 2011-м этот показатель составлял 74 года, а к настоящему времени достиг 78 лет.

Отметим, что первый вариант стратегии развития столичного здравоохранения должна разработать группа главных врачей городских клиник. После этого ее планируют вынести на широкое обсуждение, участие в котором примет как врачебное, так и пациентское сообщество. Кроме того, в рамках проекта будет запущен краудсорсинг, когда будут искаться и отбираться наиболее интересные и полезные идеи от всех желающих.

Автор: Дмитрий Куклин7 марта 2018, 13:08

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