Соловьев объяснил хаос во время дебатов на ТВ

Владимир Соловьев во время теледебатов кандидатов в президенты России лишь предоставляет "услуги ведущего". Как пояснил журналист, они сводятся к тому, чтобы не дать участникам дискуссии поубивать друг друга.

Формат теледебатов на федеральных каналах определяют Центральная избирательная комиссия и кандидаты. Телеканалы только предоставляют эфирное время и "услуги ведущего". Что такое эти "услуги", Владимир Соловьев, по его признанию, и сам плохо представляет.

"ЦИК и кандидаты сами решают, как они будут проводить совместные агитационные мероприятия", – объяснил журналист в видеоролике, который выложен в Instagram. По словам Соловьева, ведущий не имеет права комментировать или прерывать речь кандидата, он может только спокойно выслушивать и передавать слово.

Даже темы кандидаты выбирают сами и, как отметил журналист, могут говорить все, что хотят. Единственное, что может делать ведущий, – следить, чтобы участники диспута "не поубивали друг друга". Хотя и это, по словам Соловьева, не входит в его компетенцию.

Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev) Мар 6, 2018 в 10:13 PST

Выбирать президента россияне будут 18 марта 2018 года. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

Пока же скандалы на теледебатах следуют один за другим. 1 марта в эфире "России 1" Ксения Собчак, не выдержав оскорблений со стороны лидера ЛДПР, плеснула в лицо Владимиру Жириновскому водой, в ответ услышав еще больше "лестных" эпитетов. Диспут кандидатов продолжился 7 марта – уже на Первом канале. Собчак обозвала Жириновского клоуном, тот не остался в долгу и назвал телеведущую бомжом и ребенком.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин вообще отказался от участия в теледебатах. Правда, он явился на эфир 7 марта, извинился перед Собчак за "мужское хамство" и подарил ей цветы. А после этого окончательно (по его словам) покинул студию.