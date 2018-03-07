Синоптики пригрозили России глобальными катастрофами
Число чрезвычайных ситуаций будет расти на 15-16 случаев ежегодно. Они несут серьезную угрозу экономике и населению России. Заключения экспертов приведены в докладе центра "Антистихия".
По данным специалистов, в зоне риска проживают около 90 миллионов россиян – это 60% населения страны. А годовой экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций уже достигает 1,5-2% ВВП – 675-900 миллиардов рублей. Свыше 70% потенциально опасных погодных явлений происходит в теплое время года – с апреля по октябрь.
За последние 20 лет жертвами техногенных и природных катастроф по всему миру стали свыше трех миллионов человек. Еще более 800 миллионов пострадали, пишет со ссылкой на приведенные в докладе данные Ura.ru.
Европу ждет более экстремальная погода, чем считалось ранее #глобальное_потепление #Европа #изменения_климата https://t.co/3gquHaCiDs pic.twitter.com/R813I9lywg— Gismeteo News (@GismeteoNews) 23 февраля 2018 г.
Население и так обеспокоено: по данным опросов, восемь из десяти человек считают климатические изменения глобальной катастрофой. Как писали Dni.Ru, группа ученых из ряда университетов и научных центров США сделала неутешительный прогноз для нашей планеты. Исследователи считают, что к концу века крупные прибрежные города во всем мире будут затоплены из-за подъема уровня моря более чем на полметра.
Прежде всего волны ударят по побережьям Южной Флориды, Бангладеш, Шанхая. Причиной эксперты называют катастрофическое таяние ледников в Гренландии и Антарктиде из-за глобального потепления.
Специалисты проанализировали данные спутников, полученные за 25 лет. Оказалось, что с 1993 года подъем вод Мирового океана ускоряется на дополнительные 0,084 миллиметра в год. Учитывая, что средний рост за этот период оценивается в 2,9 миллиметра в год, в период с 2005 до 2100 года океан поднимется на 65 сантиметров.
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