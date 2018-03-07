Поклонская разоблачила лебезящую перед Украиной Собчак

Ксения Собчак ездила в Крым в 2014 году, и даже была в гостях у Натальи Поклонской. Тогда она почему-то не спрашивала разрешения на поездку у Киева, напомнила кандидату в президенты бывший крымский прокурор.

Миграционная служба Украины готова рассмотреть запрос Ксении Собчак на посещение Крыма в соответствии с действующим законодательством. Правда, такого письма пока не приходило, отметили в ведомстве. Ранее пресс-служба кандидата в президенты России от "Гражданской инициативы" сообщила, что Собчак обратилась за разрешением в украинское посольство.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что действия Собчак могут содержать признаки преступления, предусмотренного статьей 280.1 Уголовного кодекса России – "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности".

"Госпожа Собчак была в Крыму в апреле 2014 года, в том числе и у меня в гостях, сразу после возвращения крымского полуострова в состав России, и тогда никакого разрешения не спрашивала у киевских властей… И еще, зачем ехать с предвыборной агитацией на территорию, которую не считаешь своей Родиной?.. Как можно быть главой государства, не признавая при этом его территориальную целостность?" – написала бывший прокурор Крыма в соцсетях.

Выбирать президента россияне будут 18 марта 2018 года. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

Ксения Собчак в своих предвыборных выступлениях не раз критиковала Россию за присоединение Крыма. По ее словам, полуостров принадлежит Украине "по международным нормам". Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда. Полуостров стал российским регионом по итогам проведенного там в марте 2014 года референдума. Тогда 96% избирателей Республики Крым и столько же жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России, напоминает RT.