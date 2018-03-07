Назван самый опасный город мира

Специалисты мексиканской неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" составили список самых криминальных мест на планете. Рейтинг возглавила Латинская Америка.

На первом месте оказался мексиканский Лос-Кабос. В городе-курорте уровень убийств составил почти 111 случаев на каждые сто тысяч человек. Второе место заняла венесуэльская столица Каракас, третье – у мексиканского курортного города Акапулько.

Эксперты внесли в рейтинг 50 городов, большинство из которых располагаются в Латинской Америке: в списке – 17 городов Бразилии и 12 городов Мексики. Добавим, что ни один европейский в топ-лист не вошел, сообщает РИА Новости.

Ранее International SOS составила интерактивную карту с самыми опасными для путешественников странами. В число лидеров вошли Сирия, Мали, Ливия, Южный Судан, Йемен, Афганистан и Сомали.

В 2017 году подобной статистикой, но уже в России делились представители МВД. В десятку самых опасных городов (по общему числу преступлений на 10 000 жителей) вошли Пермь, Тюмень, Березняки, Ачинск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, Сыктывкар, Ижевск, Абакан, Сургут. Отметим, что в Перми на каждые десять тысяч жителей приходится 638 преступлений, а, например, в Санкт-Петербурге только 198. Самый безопасный крупный город – Уфа. Он не вошел ни в один из криминальных рейтингов, сообщает сайт "Комсомольская правда".