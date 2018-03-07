Поцелуй Путина: Что известно о прекрасной незнакомке президента

Журналистам удалось узнать, кого во время концерта-митинга в "Лужниках" поцеловал президент России Владимир Путин. В СМИ считают, что на знаменитой фотографии с главой государства позирует предпринимательница из Великого Новгорода.

Сотрудники сразу нескольких изданий сообщили, что им удалось раскрыть личность прекрасной незнакомки, которую запечатлели с президентом. Предположительно, ее зовут Лариса Сергухина, женщина занимается бизнесом в Новгороде, передает сайт Woman.ru.

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Многие пользователи социальной сети отмечают, что уже видели ее вместе с главой государства. Сергухина якобы была рядом с Путиным на службе в Юрьевом монастыре в канун Рождества в 2017-м. Она же, по некоторым данным, присутствовала во время поездки российского лидера на озеро Ильмень.

В Сети пишут, что Сергухина является генеральным директором компании "Еврохимсервис". Предприятие занимается сбытом и производством удобрений. О личной жизни загадочной предпринимательницы ничего неизвестно.

Женщина: - Я плачу много нологов

Путин: pic.twitter.com/YQUuet20H0 — отвратительные твиты 2018 года (@mitrofanbelov) 3 марта 2018 г.

Напомним, президент России Владимир Путин стал участником митинг-концерта в "Лужниках". Глава государства вместе со всеми присутствующими исполнил национальный гимн.

На мероприятие пришли более ста тысяч человек. "Я приветствую вас всех в "Лужниках"! Это уже не "Лужа", как говорили несколько лет назад!" – заявил во время митинга российский лидер.