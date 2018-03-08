"Людей рвали на части": в давке в центре Москвы погибли 800 человек

Утром 5 марта 1953 года на своей подмосковной даче в Кунцево умер вождь народов Иосиф Сталин. Время правления Кобы запомнилось не только победой в Великой Отечественной войне и колоссальными достижениями в науке и технике, но и массовыми репрессиями и многочисленными судебными преследованиями "врагов народа". Но даже после смерти Сталина советскому народу предстояло принести еще одну кровавую жертву своему "великому учителю".



Массовый психоз

На четыре дня с 5 по 9 марта в СССР был объявлен всесоюзный траур. Жизнь огромной страны по сути остановилась: заводы, ведомства, управления и фабрики практически перестали работать. Все было сосредоточено на главном событии предстоящих дней – похоронах вождя народов, которые были намечены на 9 марта.

На прощание с почившим в бозе главой государства отвели три дня. Все это время огромная, непрерывная человеческая река, извиваясь на улицах замершей в нервном ожидании столицы, текла к Пушкинской улице (сейчас это Большая Дмитровка), а по ней к Колонному залу Дома союзов на проспекте Маркса (ныне Охотный Ряд), где на специальном возвышении, утопая в цветах, находился гроб с телом покойного.

Желавших проститься с вождем было очень много. Огромное количество людей приехало из регионов и иностранных государств. Москвичи и приезжие – все становились в одну очередь. Из тогдашнего пятимиллионного населения Москвы со Сталиным желали проститься около двух миллионов человек. Воочию вождя народов они не видели, зато горели желанием посмотреть хотя бы на мертвеца.





Из Грузии в столицу прибыли даже специальные плакальщицы – несколько тысяч одетых во все черное женщин. Они должны были идти за траурной процессией и как можно громче рыдать. По радио же в этим дни крутили лишь трагические музыкальные произведения. Настроения у простых людей были соответствующие. Отмечались сердечные недомогания, нервные срывы. Смертность в эти напряженные дни заметно выросла. Но все это было лишь прелюдией к жуткой катастрофе, получившей в народе название "Вторая Ходынка".

Ад на улицах Москвы

В те дни в столице были предприняты повышенные меры безопасности. Но из-за хлынувшего в город огромного количества людей поддерживать в нем порядок было проблематично. К тому же основные силы правоохранительных органов, спецслужб и военных были собраны у Дома союзов. В более же отдаленных местах из-за плохо организованного передвижения людей начали образовываться давки.

Все хотели влиться в огромную человеческую реку и прорваться на Пушкинскую улицу, где было рукой подать до Дома союзов. Но как туда подойти никто не знал. Где-то проходы были перекрыты военными и грузовиками, где-то уже возникли гигантские человеческие "пробки".

Информации не было практически никакой. Но по народу разнесся слух, что на Пушкинскую улицу можно свободно пройти со стороны расположенной неподалеку Трубной площади. Туда и хлынул основной человеческий поток.

Люди сами не заметили, как загнали себя в ловушку. На небольшом пространстве, со всех сторон зажатым домами и вооруженным оцеплением, сгрудились десятки тысяч людей. Все хотели как можно скорее попасть на Пушкинскую, толкали друг друга, в толпе слышалась ругань и угрозы.





Давка была настолько сильной, что некоторых людей просто "вжимали" в стены зданий. Под напором неистовой человеческой реки рушились заборы, ломались ворота, разбивались магазинные витрины. Пытаясь спастись, люди забирались на фонарные столбы, но не удерживались и падали вниз. Туда, откуда уже не смогли подняться. Кто-то полз по головам. Другие в отчаянии забирались на расставленные вдоль человеческой реки грузовики, но солдаты сгоняли их, и те падали прямо в толпу прямо под ноги напиравших сзади. Происходившее безумие очень напоминало давку на Ходынкском поле в 1895 году.

Невозможно остановиться

Инженер-химик, переводчик и журналист Елена Закс вспоминала то ужасное столпотворение: "Толпа становилась все гуще и гуще, и потом тебя уже несло в этой толпе людей, ты уже не мог ничего сделать. Если бы ты захотел остановиться, ты бы не мог".

В свою очередь, строитель Игорь Каспэ называл происходящее "людским цунами". "Люди бежали, падали, давили друг друга. В нескольких шагах впереди меня споткнулась и, упав, дико завизжала какая-то девушка", – вспоминал он. По свидетельствам очевидцев, попавших в жернова обезумевшей толпы буквально разрывали на части.





После жуткой давки многие не могли найти своих родственников и друзей. В солнечное мартовское утро было не протолкнуться уже у столичных моргов: москвичи приехали на опознание тел погибших. "Патологоанатом сказал, что Толю нашли возле одного из домов на Трубной площади, рядом с низко расположенным окном, закрытым массивной чугунной решеткой. Его с такой силой вдавили в нее, что грудную клетку раздробило на множество частей", – вспоминал последствия трагедии экономист и политолог Юрий Борко.

Не для огласки

Утром 9 марта на Красной площади выстроились около 20 тысяч человек для траурного шествия к Мавзолею, где Иосиф Сталин вскоре занял почетное место "покойника всесоюзного значения №2" рядом с Владимиром Лениным. В 12:00 состоялся траурный митинг, после центр Москвы огласил залп артиллерии, а затем была объявлено пятиминутное молчание.





Молчание в память об ушедшем вожде. О простых же людях, погибших на Трубной и ее окрестностях, власти предпочли не говорить ни слова. Видимо, чтобы не нарушать натужный пафос и трагичность момента.

Точное количество жертв трагедии до сих пор неизвестно. Информация о произошедшем была строго засекречена. Кто-то утверждает, что погибли около 800 человек. Другие же уверены: жертв "второй Ходынки" было гораздо больше. Озвучиваются предположения о двух, и даже о трех тысячах погибших. К сожалению, об истинном их количестве мы уже вряд ли когда-нибудь узнаем.

