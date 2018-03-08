В России запрещена контактная притравка

Разработанный Госдумой и подписанный Владимиром Путиным закон о запрете контактной притравки в России вступит в силу через 180 дней. Согласно документу, при использовании животных для дрессировки охотничьих собак между ними должны устанавливаться специальные ограждения, которые защитят диких зверей от причинения им вреда. Кроме того, отдельно оговаривается, что подготовка может вестись только в отношении определенных пород собак, в охотничьих угодьях с применением способов, исключающих жестокое обращение с животными.



Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий правила и порядок подготовки и дрессировки охотничьих собак. Поправки предусматривают введение ограничений на контактную притравку этих животных. Речь идет о запрете такого вида натаскивания собак во всех случаях, когда два животных находятся в неравных условиях (например, если дикий зверь ограничен в движении или лишен возможности защищаться).



Также закон уточняет понятие "охотничья собака". К ним после вступления изменений в силу будут причисляться все собаки, используемые для охоты, вне зависимости от породы. В законе четко оговаривается, что подготовка и дрессировка собак для охоты может производиться лишь в охотничьих угодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда.

Резонансный документ был окончательно принят Госдумой 14 февраля и одобрен сенаторами 28 февраля. Инициаторами поправок стала группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. В первоначальном варианте нижняя палата парламента приняла изменения 21 декабря 2017 года. Спустя несколько дней Совет Федерации отклонил одобренный депутатами проект закона. Сенаторы посчитали, что новые правила тренировки охотничьих собак могут негативно сказаться на охотничьих традициях.

Для преодоления разногласий между двумя палатами была сформирована согласительная комиссия, в которую вошли представители и Госдумы, и Совета Федерации. Ее работа завершилась 10 февраля 2018 года, результатом совместного труда депутатов и сенаторов стал согласованный текст законопроекта, который устроил членов обеих палат.





Результат деятельности согласительной комиссии был высоко оценен парламентариями. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что двухстороннее обсуждение законопроектов выводит взаимодействие законодателей на новый уровень.





Качество только выиграет, уверен он, а в ходе обсуждения никто не мешает отстаивать свою позицию, сохраняя концепцию закона, отметил председатель нижней палаты.

"Говоря о создании согласительных комиссий, необходимо подчеркнуть, что эти процедуры нам в дальнейшем важно использовать, и хорошо, что Совет Федерации идет именно на создание согласительных комиссий".

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев подчеркнул, что в результате обсуждения закона депутатами и сенаторами концепция первоначального варианта законопроекта не претерпела изменений. По его словам, за время работы согласительной комиссии качество этого законопроекта существенно повысилось и из текста были полностью исключено возможное двоякое толкование прописанных норм. "Контакт при подготовке охотничьих собак при использовании любых животных, когда это животное привязано, это как раз те самые станции, это запрещено", – подчеркнул парламентарий.





Плодотворность совместной работы представителей нижней и верхней палат парламента отметил и глава комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, в итоговом варианте документа четко прописано, что физический контакт собак с дикими животными, которые находятся в стесненных условиях, является не притравкой, а травлей. Как подчеркнул депутат, Совфед поддержал базовый принцип: с живодерством на притравочных станциях нужно заканчивать.





Общественные активисты также неоднократно отмечали, что существовавшая система подготовки охотничьих собак фактически подпадала под статью Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными. По словам зампред рабочей группы по безнадзорным животным Общественной палаты Москвы Елены Ивановой, дикие звери на притравочных станциях существуют в качестве расходного материала.

"Они терзаются собаками для того, чтобы какая-то горстка людей получила для своих собак выдуманные дипломы, где первым пунктом стоит злобность, – поделилась она своим видением проблемы. – Из собак делают киллеров, механизмы для убийств".

Как отметила директор фонда городских животных Екатерина Дмитриева, речь в законе идет не о запрете охоты, а, прежде всего, на гуманное отношение к зверю. По ее словам, контактные притравки запрещены практически во всех странах мира. "Собака, которую тренируют этими притравками, к охоте не приспособлена, это особый вид спортивного развлечения для чемпионатов, – сказала она. – Собаки рвут зверя, который не может ни спрятаться, ни увернуться. Затем зверя отнимают, подлечивают – и отдают на растерзание вновь. При этом выдирают клыки и когти, лишая возможности обороняться".





Ранее российские артисты поддержали запрет контактной притравки. Евгений Миронов назвал существование притравочных станций средневековьем: "Я в абсолютном шоке. Этого не может быть". Юрий Стоянов, в свою очередь, отметил, что "эта жестокость совершается, в том числе, и в присутствии детей". "По большому счету, мы должны защитить себя и детей от жестокости, дурных эмоций и травм", – сказал Ю.Стоянов.

Напомним, что примерно в 70 странах мира контактная притравка животных запрещена, либо применяются способы, при которых дикое животное не получает ранений. Так, один из вариантов предусматривает разделение его с собакой специальным стеклом. Иногда также применяются следы, сделанные из искусственной крови или кожи зверей.

