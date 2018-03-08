Лизу Пескову охватила оторопь после нападения

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова выступила на очередном заседании экспертного совета по развитию информационного общества и средств массовой информации при Госдуме. В своей речи она рассказала о том, как стала жертвой кибербуллинга – сетевого хулиганства.

В последнее время в России активизировалось обсуждение буллинга – под этим ловом объединяются нападения, издевательства, физическое и психологическое насилие, которые устраиваются отдельному человеку целой группой недоброжелателей. Вспомнили и о кибкрбуллинге – когда преследование жертвы ведется через интернет.

Лиза Пескова рассказала на заседании экспертного совета по развитию информационного общества и средств массовой информации при Госдуме о том, как сама стала жертвой нападения сетевых хулиганов. Она призналась, что недоброжелатели атакуют ее умственные способности, образ жизни, внешность и даже ее близких.

Публикация от самая веселая из депрессивных (@stpellegrino) Фев 24, 2018 в 5:24 PST

"В своем отношении к кибербуллингу я прошла несколько фаз. Первой фазой была оторопь и обида. Второй – ненависть ко всем людям. Зачастую именно под воздействием несправедливого осуждения человеческая душа пропитывается ненавистью ко всему миру и в результате черствеет. Третьей фазой стало жгучее желание доказать людям обратное", – приводит слова дочери Дмитрия Пескова ее коллега по экспертному совету Вадим Манукян.

Публикация от самая веселая из депрессивных (@stpellegrino) Авг 31, 2017 в 12:45 PDT

Она отметила, что среди массы недоброжелателей смогла отыскать людей, которые относятся к ней с искренней симпатией и сочувствием. Они придали Лизе Песковой сил для того, чтобы совершенствоваться. "Несмотря на это малейшая моя ошибка поднимает новый вал ненависти, пропадает желание не просто жить в соцсетях, но и жить вообще. Такова сила кибербуллинга", – призналась девушка.