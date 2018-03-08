Чудесное спасение черепахи от стада слонов попало на видео

На официальном YouTube-канале Национального парка Крюгера в ЮАР появилось очередное видео, которое заставило тысячи человек по всему миру переживать за жизнь и здоровье его героев. На этот раз жертвой жизни в дикой природе едва не стала черепаха.

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