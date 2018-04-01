Учитель подорвал 20 школьников

Теплый апрельский день в небольшом молдавском селе Гиска начался со страшной трагедии. Жители услышали страшный взрыв, а выбежав на улицу, увидели, что над зданием школы поднимается густой дым. Когда он развеялся, выяснилось, что школы больше нет.

Эта трагическая история любви началась в январе 1950 года. Военрук влюбился в учительницу русского языка. Статный, высокий, прошедший войну офицер работал в отделении ДОСААФ в Бендерах и по совместительству преподавал в школе села Гиска. Учил мальчишек разбирать автомат, надевать противогаз и маршировать на плацу.

Наталья Дмитриевна Донич тоже была хороша собой. Дети любили и уважали ее: она не кричала на учеников, всегда была спокойна и очень пронзительно читала стихи. Да и родители школьников уважали педагога. Ее муж погиб на фронте, но она не пала духом – воспитывала сына, который родился еще до войны. Жила вместе с ним и матерью неподалеку от школы.

Всем казалось, что история любви военрука и учительницы русского языка обречена на счастливый конец. За ними сочувственно наблюдали все жители небольшого села. Война закончилась и всем хотелось, чтобы настрадавшиеся от нее люди жили счастливо. А уж когда все узнали, что они собираются пожениться, так вообще обрадовались – сельчане стали подбирать место для большого свадебного стола.





Но все пошло не по задуманному сценарию. Не известно, как это случилось, но как-то Наталья Дмитриевна узнала, что у военрука в Казани есть жена и сын. Оказывается, любимый человек скрывал от нее подробности своей двойной жизни. Но все тайное, как известно, становится явным. Отношения прекратились по инициативе девушки: она не смогла простить обмана и порвала с возлюбленным.

Военрук долго вымаливал прощение. Встречал Наталью по утрам, ходил за ней тенью, пытался лишний раз попасться на глаза. Но знаки внимания она не замечала и тогда он принял трагическое не только для себя решение: офицер решил мстить.





Он начал с банальных писем с угрозами, но они моментально стали достоянием общественности: учительница рассказала всем, что военрук собирается ее убить. Информация дошла и до управления образования, но почему-то никто всерьез ее не воспринял. Люди и предположить не могли, что уважаемый человек, офицер, прошедший войну, действительно может совершить такое.

За несколько дней до трагедии военрук пригласил Наталью на день рождения. За столом собралось почти все село, не было только возлюбленной преподавателя. Он ждал ее весь вечер, но так и не дождался. Гости разошлись и в голове военрука под воздействием алкоголя созрел жуткий план.





Но сначала он отправил короткое письмо в Казань: "Прощай, дорогая жена Аня. Кончаю жизнь самоубийством. Причину ты знаешь. Передай привет сыну Толе". Дальше осталось лишь воплотить страшную задумку в жизнь.

5 апреля 1950 года широкой размашистой походкой военрук подошел к школе. В руках у него был большой сверток. Кто-то в коридоре спросил: "Что это?" (В газету была завернута взрывчатка, которую военрук выкрал в отделении ДОСААФ в Бендерах).

"Подарок Наталье Дмитриевне", – радостно ответил мужчина и зашел в класс, где вела урок его любовь. Он опустил на пол странный сверток, от которого тянулся подожженный бикфордов шнур, и притянул к себе учительницу. "Дети, бегите!" – крикнул он, но школьники не поняли в чем дело и практически все остались на своих местах.





Взрывная волна мгновенно ударила в стены и потолок одноэтажной постройки из саманного кирпича. Она сложилась как карточный домик, погребя под собой всех учеников и преподавателей. К школе сбежались родственники детей, к вечеру приехали чиновники из Бендер, Кишинева и даже из Москвы.

Мощный взрыв унес жизни двадцати учеников и троих преподавателей. Помимо военрука и его возлюбленной, погибла и завуч школы. Историю эту в селе Гиска вспоминают до сих пор. На месте, где была школа установили памятный монумент, но вот имя убийцы на нем нет – жители решили вычеркнуть его из памяти навсегда.