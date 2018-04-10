Россия припугнула зарвавшихся американцев у берегов Сирии
Ролик появился на YouTube. Предположительно, лайнер российских ВКС пролетел в опасной близости от эсминца ВМС США Donald Cook (DDG-75), находившегося в Средиземном море у берегов Сирии, передает РИА ФАН.
Этим решительным шагом Москва припугнула провокаторов, подошедших на расстояние в 100 километров к российской военно-морской базе в сирийском городе Тартус. По имеющимся данным, наши военные самолеты минимум четыре раза пролетели над американским эсминцем, оснащенным 60 ракетами "Томагавк".Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил США о возможных последствиях их поведения в Сирии. "По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, могут привести к самым тяжелым последствиям", – приводит слова Небензи "Газета.ru".
Известно, что Donald Cook покинул порт на Кипре и направился в сторону Сирии 9 апреля. В ВМС США отрицают информацию о том, что их эсминец приблизился к Сирии и преследовался российскими самолетами.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил "военными вариантами" ответа на якобы совершенную химическую атаку в Сирии. При этом российский центр по примирению враждующих сторон не нашел следов использования химоружия в сирийской Думе.
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