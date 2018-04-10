Елизавета II неожиданно поглумилась над Трампом
Ленту записывали в саду Букингемского дворца. Елизавета II прогуливалась с телеведущим и натуралистом Дэвидом Аттенборо, когда внезапно их прервал звук пролетающего мимо вертолета.
"Почему они вечно кружат и кружат, пока ты говоришь? Звучит как Дональд Трамп. Или как Обама", – заявила раздраженная королева. Спутник Елизаветы II посмеялся над оригинальной шуткой.
Премьера фильма, получившего название "Зеленая планета королевы", состоится 16 апреля. В создании картины принимали участие принцы Уильям и Гарри, а также актриса Анджелина Джоли. Сэр Дэвид Аттенборо в интервью Radio Times признался, что немного нервничал, когда готовился к встрече с королевой, пишет Eg.Ru со ссылкой на Daily Mail.
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